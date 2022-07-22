«الاتحادية للضرائب»: 9948 زيارة تفتيشية في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكّدت الهيئة الاتحادية للضرائب مواصلة جهودها الرقابية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، والإدارة العامة للجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى، لضبط ورقابة أسواق الدولة، لتوفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين، ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي.

وأفادت في بيان بأنها نفذت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 9948 زيارة ميدانية تفتيشية لمختلف الأسواق المحلية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت 104%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 التي شهدت 4878 زيارة تفتيشية.

وأوضحت الهيئة أن الجهود الرقابية أسفرت عن ضبط ومصادرة نحو 5.5 ملايين قطعة من منتجات التبغ غير المطابقة للمواصفات، والتي لا تحمل «طوابع ضريبية رقمية»، إضافة إلى ضبط نحو 1.07 مليون عبوة مخالفة من سلع انتقائية أخرى، وتشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المُحَلَّاة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية التي تم ضبطها خلال هذه الزيارات التفتيشية بلغت 130.4 مليون درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الرقابة الفعالة للأسواق أسهمت في الكشف عن المنشآت المخالفة للقوانين الضريبية، إذ تم تحرير 1213 مخالفة خلال الزيارات الميدانية التفتيشية المنفذة في النصف الأول من عام 2022، فيما تم توجيه 404 إشعارات بالتسجيل إلى منشآت مخالفة.

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