غرام الذهب يتراجع 19.5 درهماً في 4 أسابيع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصلت أسعار الذهب انخفاضاتها للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلة تراجعاً راوحت قيمته بين 2.75 درهم، و3.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، في ما وصل إجمالي التراجع في سعر غرام الذهب خلال أربعة أسابيع 19.5 درهماً.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 204 دراهم، بانخفاض قيمته 3.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 191.75 درهماً بتراجع بلغ 3.5 دراهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 183 درهماً بانخفاض قيمته 3.25 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 156.75 درهماً بتراجع قدره 2.75 درهم.

وقال مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن الأسواق شهدت أخيراً نمواً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، بدعم من إقبال متعاملين على شراء هدايا السفر، لافتاً إلى أن استمرار الأسعار عند حدود منخفضة أسهم في نمو ذلك الطلب.

وأشار إلى أن معظم الطلب تم على المشغولات الذهبية من عيار 18 قيراطاً للمتعاملين من جنسيات عربية وأوروبية، فيما تركز في عيار 21 للمتعاملين من جنسيات آسيوية.

من جهته، قال مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، إن بعض المتعاملين يفضل الشراء قبيل السفر بفترة قليلة، ما انعكس إيجابياً على الطلب في الأسواق. ولفت إلى أن بعض المتعاملين كان يترقب متغيرات الأسعار منذ فترة، لاتخاذ قرار الشراء، متفقاً على أن بقاء الأسعار عند معدلات منخفضة، حفز هؤلاء المتعاملين على الشراء.

وأشار إلى أن منافذ بيع الذهب في المراكز التجارية تعد من الأكثر إقبالاً، مقارنة بنظيرتها في الأسواق المفتوحة، لاعتبارات تتعلق بحركة المتعاملين خلال فصل الصيف.

في السياق نفسه، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن موسم العطلات الصيفية ومواكبته للحدود السعرية المنخفضة للذهب، من العوامل المحفزة للطلب في الأسواق حالياً.

وأوضح أن بعض المتعاملين من جنسيات آسيوية يفضل حالياً المزج بين هدايا المشغولات والعملات الذهبية لأغراض الادخار، مع توقعات بارتفاعات الأسعار خلال فترات لاحقة.

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