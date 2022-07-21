إضافة بيانات فواتير «الاتحاد للماء والكهرباء» إلى التقارير الائتمانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن تضمين البيانات الرئيسة لفواتير خدمات الكهرباء والماء، التي توفرها شركة الاتحاد للماء والكهرباء، للمتعاملين، في المناطق التي تغطيها على امتداد دولة الإمارات، بما في ذلك إمارات: عجمان، أم القيوين، الفجيرة، ورأس الخيمة، لتصبح جزءاً من المعلومات البديلة الواردة في التقارير الائتمانية للأفراد والشركات.

وأفادت «الاتحاد للمعلومات الإئتمانية» في بيان، بأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء، تعد واحدة من أكثر مزوّدي خدمات المرافق نشاطاً وانتشاراً في دولة الإمارات، إذ تمتلك حتى الآن أكثر من 410 آلاف عقد نشط، تغطي ما يزيد على 280 ألف فرد وشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي: «ستمكّن عملية إضافة بيانات خدمات المرافق التي تقدمها شركة الاتحاد للماء والكهرباء، المشتركين والمستخدمين، من إجراء تقييمات وقرارات ائتمانية أفضل تستند إلى معطيات جديدة، إلى جانب المعلومات الائتمانية الواردة حالياً من البنوك والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات، وشركات تزويد الماء والكهرباء في الحكومات المحلية، وغيرها من مزوّدي الخدمات».

من جهته، قال المدير العام لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، محمد محمد صالح، إن التعاون المبرم مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، سيتاح من خلاله تضمين البيانات المتعلقة بفواتير خدمات الكهرباء والماء، لتصبح جزءاً من المعلومات الواردة في التقارير الائتمانية للأفراد والشركات، تمثل إسهاماً من «الاتحاد للماء والكهرباء» في كفاءة التقارير المذكورة ورفع درجة اعتماديتها وموثوقيتها، ما يعزّز جودة الخدمات المحلية، ويزيد من كفاءة المعاملات المالية.

ولفت إلى أن البيانات التي سيتم إتاحتها من خلال التعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، هي بيانات عامة قابلة للتداول بطبيعتها، مع الالتزام بحماية خصوصية البيانات والمعلومات الجديرة بالحفاظ على سريتها، وفق بنود العلاقة التعاقدية مع متعاملي «الاتحاد للماء والكهرباء».

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