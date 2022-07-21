«مطارات دبي» تُطلق مركز اتصال للمسافرين على مدار الساعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن إطلاق مركز اتصال يتيح لجميع المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إمكانية التواصل مع ممثلي خدمة المتعاملين، للرد على جميع الاستفسارات في أي وقت ومن أي مكان.

تقنيات حديثة

وأفادت المؤسسة بأن مركز الاتصال الجديد يعتمد على أحدث التقنيات عالمياً، التي توفر خدمات الدعم للمسافرين من خلال تقنيات الدردشة المباشرة عبر الانترنت، والهاتف، والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي عبر حساب مطار دبي الدولي «@DXB»، وحساب مطارات دبي «@DubaiAirports»، كما سيتم قريباً إتاحة خاصية التواصل من خلال تطبيق «واتس أب» للأعمال.

دعم ثنائي اللغة

وكشفت مؤسسة مطارات دبي أنها اختبرت كفاءة وفاعلية الخدمة المتكاملة ضمن فترة تجريبية في وقت سابق من العام الجاري، لضمان أعلى معايير الراحة والسهولة، وتوفير خدمة متميزة للمسافرين.

ولفتت إلى أن مركز الاتصال يتضمن دعماً ثنائي اللغة لإدارة تفاعلات المتعاملين في جميع أنحاء العالم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى تحديث البيانات بصورة واضحة ومتناسقة عبر جميع القنوات، حيث من الممكن التحقق التلقائي من حالة الرحلة دون الحاجة إلى التحدث مع ممثلي خدمة المتعاملين.

كما تتوافر خاصية التوجيه الآلي إلى جميع الشركاء الرئيسين بما يشمل: «طيران الإمارات»، و«دناتا»، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وجمارك دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

تحسينات مستمرة

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إن مركز اتصال خدمة المتعاملين الجديد يعكس الجهود والمساعي المتواصلة لمؤسسة مطارات دبي، للارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، وإدخال التحسينات المستمرة التي تضفي طابعاً مميزاً للتفاعل والتواصل مع المسافرين خلال رحلتهم.

وأكد غريفيث الالتزام الدائم بتقديم أعلى معايير الخدمة، وتوفير تجربة سفر آمنة وسلسة وسريعة وممتعة.

وأوضح أن الاستثمار والسعي نحو تحقيق التميز في خدمة المسافرين على مستوى مطار دبي الدولي، يسهم في دعم رؤية حكومة دبي الرامية إلى تقديم خدمة متعاملين مبتكرة ومتكاملة، وتحقيق سعادة المتعاملين، لافتاً إلى أنه يُمكن لجميع المسافرين اختيار الوسيلة الملائمة للتواصل مع مركز الاتصال، ليتمكن فريق العمل من الإجابة عن استفساراتهم وتلقي متطلباتهم بسرعة واحترافية عالية.

وسائل التواصل

وبحسب «مطارات دبي»، فإنه يمكن لجميع المسافرين عبر مطار دبي الدولي، التواصل مع مركز خدمة المتعاملين الجديد من خلال: رقم الهاتف «042245555»، والبريد الإلكتروني:

customer.care@dubaiairports.ae

أو من خلال الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة مطارات دبي و«DXB&more»، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي لمطار دبي الدولي @DXB، ومؤسسة مطارات دبي @DubaiAirports عبر «فيس بوك»، «إنستغرام»، و«تويتر»، وتطبيق «واتس أب» من خلال الرقم 042245555 الذي سيتاح قريباً.

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