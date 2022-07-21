«الجرافات الوطنية» تحقق 74% نمواً في صافي الأرباح النصفية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية، المجموعة العالمية المتخصصة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيقها قفزة في صافي أرباحها بنسبة بلغت 74.4% خلال النصف الأول من عام 2022، لتصل إلى 403 ملايين درهم، مقارنةً بصافي أرباحها البالغ 231 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2021، معتبرة ذلك انعكاساً لنجاح استراتيجية التوسع الجغرافي، وتوسيع نطاق أعمال المجموعة، وإنجاز المزيد من المشروعات.

وكشفت كذلك عن تحقيق نمو في إيرادات المجموعة بنسبة 8.5%، لتصل إلى 3.546 مليارات درهم، مقارنةً بإيرادات النصف الأول 2021 البالغة 3.269 مليارات درهم، فيما ارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 13.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 3% عن إجمالي الأصول البالغ 12.92 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، محمد ثاني مرشد غنام الرميثي: «تمكنّا من مواصلة تحقيق نتائج ونسب نمو متميزة في الأرباح والإيرادات، ما يدل على نجاح توسعنا الاستراتيجي على صعيد مجالات الأعمال الجديدة أو النطاق الجغرافي، فضلاً عن كفاءة الأداء في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في الإمارات والسعودية ومصر، ضمن محفظتنا المتنوعة سريعة النمو».

وأكد الرميثي مواصلة العمل على تعزيز مكانة المجموعة إقليمياً وعالمياً، في إطار التزامها بدعم رؤية دولة الإمارات وقيادتها، لتكون الصناعة الوطنية حاضرة بأعلى مستويات التنافسية، ورافداً رئيساً للاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، المهندس ياسر زغلول: «نحرص على تحقيق مستويات صحية وجيدة من النمو، وإنجاز المشروعات بأعلى درجات الكفاءة والإتقان، لترسيخ مكانة المجموعة الريادية في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية، في وقت نتطلع فيه إلى المضي في استراتيجية التوسع، ودخول مجالات جديدة وأسواق جديدة».

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