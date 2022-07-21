«المشرق» يحقق 1.4 مليار درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك المشرق، أمس، عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد حقق البنك نمواً قوياً في الدخل التشغيلي وصافي الأرباح، إذ ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 3.3 مليارات درهم، نتيجة زيادة صافي إيرادات الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي.

وبلغت الأرباح التشغيلية 1.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، نتيجة لارتفاع الدخل التشغيلي، كما ارتفعت الأرباح الصافية في النصف الأول من عام 2022 لتصل إلى 1.4 مليار درهم.

وأكد «المشرق» تمتعه بسيولة كافية ومركز مالي قوي، إذ ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 8% منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، لتصل إلى 109.3 مليارات درهم، فيما بلغت نسبة الأصول السائلة 27.6% في يونيو 2022 (29.0% في ديسمبر 2021).

وأشار البنك إلى نمو سليم لمحفظة القروض، إذ شهدت القروض والسلف نمواً بنسبة 10% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 89.7 مليار درهم، كما حافظت نسبة القروض إلى الودائع على استقرارها عند 82% في نهاية يونيو 2022.

بدورها، انخفضت مخصصات القروض المتعثرة من 1.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021 إلى 466 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.6% في نهاية يونيو 2022، مقابل 5.2% في نهاية ديسمبر 2021، وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 6.6 مليارات درهم، وتم تحسين معدل تغطية القروض لتصل نسبتها إلى 132.1% في 30 يونيو 2022 مقابل 128.2% في ديسمبر 2021.

وأشار رئيس مجلس إدارة «المشرق»، عبدالعزيز الغرير، إلى تحقيق «المشرق» لنمو جيد في صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2022.

وقال: «في ظل ظروف السوق الحالية، فإن تحقيق زيادة في صافي الأرباح بلغت 1.4 مليار درهم، يمثل إنجازاً لا يستهان به، ومصدر فخر واعتزاز لجميع موظفي وشركاء البنك».

وتابع: «نعمل باستمرار على تعزيز موقعنا الريادي في القطاع المصرفي في المنطقة، حيث نسعى إلى الإسهام في صياغة مستقبل الخدمات المالية من خلال تعزيز مستويات الابتكار والثقة، وفي الوقت ذاته تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا تتميز بالسلاسة. وسنواصل المضي قدماً لتحقيق هذه الرؤية خلال الفترة المتبقية من عام 2022، عبر تطوير استراتيجيات ومنتجات جديدة، وإبرام شراكات مهمة بهدف الإسهام في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ومواصلة تصدّر القطاع المصرفي في المنطقة».

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