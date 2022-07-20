شركات عقارية في الشارقة تطرح عروضاً لاستقطاب مستأجرين

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مستأجرون في الشارقة إن شركات عقارية طرحت أخيراً عروضاً تتضمن تسهيلات لتنشيط الطلب واستقطاب المستأجرين.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك العروض تمنح المستأجرين أشهراً مجانية في العقد حتى ثلاثة أشهر، ومواقف مجانية للسيارات، فضلاً عن سداد القيمة الإيجارية على 12 دفعة، والإعفاء من العمولة.

من جانبهم، قال وسطاء عقاريون لـ«الإمارات اليوم» إن التسهيلات المطروحة ترفع من تنافسية الأسواق، وتنشط الطلب في قطاع الإيجارات السكنية.

ورأوا أن العروض خلال موسم الصيف من المؤشرات الإيجابية في الأسواق، وتعود بالفوائد على شركات إدارة العقارات في تنشيط أعمالها، وعدم ترك الوحدات شاغرة خلال تلك الفترة، كما تسهم في توفير عروض استئجار بأسعار مناسبة.

عرض الصيف

وتفصيلاً، قال المستأجر حسن عبدالحميد، إن عدداً من شركات إدارة العقارات في الشارقة طرحت تسهيلات متنوعة تحت مسمى «عرض الصيف»، تركزت في منح المستأجرين ثلاثة أشهر مجانية في العقد، ومواقف مجانية للسيارات، مع إمكانية سداد القيمة الإيجارية شهرياً على 12 دفعة.

بدوره، قال المستأجر ماجد سامر، إنه لاحظ خلال بحثه عن شقة سكنية جديدة، وجود عروض مخصصة لموسم الصيف لدى بعض الشركات العقارية، تتضمن الإعفاء من العمولات، ومنح أشهر مجانية تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، إضافة إلى منح مواقف مجانية للسيارات.

وأضاف أن تلك العروض ظهرت بشكل ملحوظ منذ بداية يوليو الجاري، وقدمت مرونة وتسهيلات لم تكن العديد من الشركات توفرها في فترات سابقة.

في السياق نفسه، لفت المستأجر، تامر ناجي، إلى أن عروض التسهيلات الصيفية في الشركات العقارية لا تقتصر على خدمات القيمة المضافة فقط مثل الأشهر والمواقف المجانية أو حتى السداد الشهري، بل شملت مرونة في التفاوض على القيمة الإيجارية بشكل أكبر، مقارنة بالشهرين الماضيين.

تنافسية الأسواق

إلى ذلك، قال الوسيط العقاري، مجدي عبدالعزيز، إن موسم الصيف أعاد زخم عروض التسهيلات للقطاع العقاري عموماً في السوق المحلية.

وأكد أن التسهيلات المطروحة ترفع من تنافسية الأسواق، وتزيد من توقعات ظهور عروض أخرى خلال الفترة المقبلة.

استقطاب المستأجرين

من جهته، اعتبر الوسيط العقاري، أحمد عبدالله، أن موسم الصيف يشهد عادة حالة من الهدوء في تنقلات المستأجرين بين الوحدات السكنية، بسبب سفر معظمهم في عطلات سنوية، ما يدفع العديد من الشركات إلى العروض الصيفية، لتنشيط الطلب في قطاع الإيجارات السكنية.

وأضاف أن تنافسية العروض بين شركات إدارة العقارات تستهدف زيادة استقطاب مستأجرين جدد خلال تلك الفترة، لاسيما في البنايات الكبيرة التي تتضمن عدداً كبيراً من الشقق السكنية، وتستلزم تقديم تسهيلات من فترة لأخرى، وعدم ترك الوحدات شاغرة فترات طويلة.

مؤشر إيجابي

أما الوسيط العقاري، مؤمن أبوبكر، فذكر أن عروض التسهيلات خلال موسم الصيف من المؤشرات الإيجابية في الأسواق، كونها تراعي المرونة في العرض والطلب، كما أنها تعود بالفوائد على شركات إدارة العقارات في تنشيط أعمالها، وعدم ترك الوحدات شاغرة خلال تلك الفترة، كما تسهم في توفير عروض استئجار بأسعار مناسبة، مع باقات تسهيلات ذات قيمة مالية مثل منح ثلاثة أشهر مجاناً في العقد للمستأجر الجديد.

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