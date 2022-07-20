«غرفة دبي» تتوقع عاماً استثنائياً وقياسياً لـ «العضوية» والأداء التصديري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توقعت غرفة تجارة دبي أن يكون 2022 عاماً استثنائياً وقياسياً على صعيد العضوية والأداء التصديري للأعضاء، ودعم التوسع الخارجي لأعضائها وتجار دبي، وذلك بعد أن حققت صادرات وإعادة صادرات أعضائها نمواً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 17.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2021، مسجلة 129.4 مليار درهم.

قيمة الصادرات

وتفصيلاً، أعلنت غرفة تجارة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها حققت نمواً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة بلغت 17.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2021، حيث بلغت قيمتها 129.4 مليار درهم، ما يعكس مرونة تجار دبي وقدرتهم على الاستفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها الغرفة لتنويع وجهات صادراتهم وتجارتهم.

شهادات المنشأ

وكشفت غرفة تجارة دبي أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها في النصف الأول من العام الجاري بلغ 357 ألف شهادة، بنسبة نمو بلغت 8.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط أداء استثنائي لافت انعكس في مؤشرات وخدمات الغرفة للقطاع الخاص في الإمارة، رغم التحديات العالمية المتنوعة.

وأفادت الغرفة بأن معدلات النمو البارزة خلال العام الجاري في صادرات وإعادة صادرات الأعضاء وشهادات المنشأ وعضوية الغرفة، تعكس حجم الجهود المبذولة في عمليات الغرفة وانعكاساتها وتأثيراتها الإيجابية على المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، وعلى قدرة مجتمع الأعمال المحلي ودوره الفاعل في قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي فيها، إضافة إلى تأثير إعادة هيكلة «غرفة دبي» على النشاط التجاري للإمارة.

جودة الخدمات

وأكد المدير العام لغرف دبي، حمد مبارك بوعميم، أن جودة الخدمات التي توفرها الغرفة لأعضائها بما فيها خدمات المكاتب التمثيلية الخارجية، مصحوبة بقوة ومرونة اقتصاد دبي وتجار الإمارة وقدرتهم على الاستفادة من الفرص التصديرية في الأسواق الخارجية، أسهمت في تعزيز الأداء التصديري خلال النصف الأول من العام الجاري، وتوطيد مكانة الإمارة في قلب المنظومة التجارية العالمية.

وأكد بوعميم التزام الغرفة بتحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تقضي برفع قيمة تجارة الإمارة إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026، معتبراً أن المبادرات الجديدة للغرفة تركز على دعم قطاع التجارة وتجار الإمارة في توسعهم الخارجي، ووصولهم السهل والسلس إلى الأسواق الخارجية المستهدفة.

وأضاف: «بهذه النتائج الإيجابية نتوقع أن يكون 2022 عاماً استثنائياً وقياسياً على صعيد العضوية والأداء التصديري للأعضاء، ودعم التوسع الخارجي لأعضائنا وتجار دبي. ونتطلع لاستكمال مسيرتنا في خدمة مجتمع الأعمال بالإمارة».

أداء قياسي

يُذكر أن غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، كشفت أخيراً عن أداء قياسي لعضويتها خلال النصف الأول من عام 2022، تمثل في انضمام أكثر من 21 ألف شركة جديدة إلى عضوية الغرفة بنمو بلغ 80% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021.

وارتفع بذلك إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 308 آلاف شركة، ما يرسّخ مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة في المنطقة والعالم، بما يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لغرف دبي 2022-2024.

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