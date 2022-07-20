دبي تسجل 6.3% ارتفاعاً في الطلب على الطاقة خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ارتفاع الطلب على الطاقة في إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 6.3%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأفاد بأن الطلب على الطاقة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 23.096 غيغاواط ساعة، مقارنة مع 21.729 غيغاواط ساعة خلال النصف الأول من عام 2021.

القدرة الإنتاجية

وقال الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة دبي، فإننا نواصل العمل على زيادة القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، بفضل نظام الحوكمة عالمي المستوى الذي تطبقه الهيئة في جميع عملياتها».

وأضاف: «نحرص على رفع قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع، بما يواكب الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه، والوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، مع توفير هامش احتياطي مناسب».

وأكد أن خطط الهيئة في النمو تتواءم مع «خطة دبي الحضرية 2040»، و«استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، و«استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050»، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

التعافي الاقتصادي

وأشار الطاير إلى أن الارتفاع في الطلب على الطاقة في دبي يؤكد التعافي الاقتصادي، وعودة مختلف الأنشطة الحيوية، إذ نجحت إمارة دبي، بشكل استباقي، في الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق تدابير احترازية قوية لضمان استمرارية الأعمال. وأوضح أن هذه الرؤية أسهمت في أن تقدم دبي نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في الجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات، وتحويلها إلى فرص واعدة.

القدرة الإنتاجية لـ «ديوا»

تصل القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى 14.117 ميغاواط من الكهرباء، و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً. وتوفر الهيئة خدماتها لسكان دبي الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين و514 ألف نسمة، وأكثر من 4.7 ملايين شخص خلال النهار. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 5.8 ملايين نسمة، و7.8 ملايين نسمة على التوالي بحلول عام 2040.

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