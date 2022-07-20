تصرفات عقارات دبي تسجل 1.8 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.8 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 444 مبايعة بقيمة 1.08 مليار درهم، منها 81 مبايعة لأراض بقيمة 249.13 مليون درهم، و363 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 835.46 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39 مليون درهم في منطقة «الحبية الرابعة»، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «معيصم الأول»، ثم مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «الحبية الخامسة».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 46 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، ثم «اليفرة 2» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة ثمانية ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» بوصفها أهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، ثم مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة».

بدورها، تصدرت منطقة «برج خليفة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم، تلتها منطقة «البرشاء جنوب الثالثة» بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم، وثالثة في «اليلايس 2» بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 163.31 مليون درهم منها أربعة رهون لأراضٍ بقيمة 2.54 مليون درهم، و74 رهناً لفلل وشقق بقيمة 160.77 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «البرشاء الأولى» بقيمة 37 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الثنية الخامسة» بقيمة 17 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 41 هبة بقيمة 596.8 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الرفاعة» بقيمة 196 مليون درهم، وأخرى في منطقة «السوق الكبير» بقيمة 85 مليون درهم.

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مبايعة لشقق وفلل بـ835.46 مليون درهم شهدتها دائرة الأراضي والأملاك أمس.

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