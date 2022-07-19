حمدان بن محمد يعلن إطلاق «ملتقى دبي للميتافيرس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسّسة دبي للمستقبل، إطلاق «ملتقى دبي للميتافيرس»، ليكون حدثاً عالمياً يجمع في دبي نخبة الخبراء من المنطقة والعالم، لاستشراف مستقبل هذا القطاع، ودراسة إمكاناته وتطبيقاته الواعدة، من أجل توظيف هذه التكنولوجيا الثورية في مختلف القطاعات الحيوية، من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وتحسين جودة حياة المجتمعات حول العالم.

عالم رقمي واعد

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «الميتافيرس عالم رقمي واعد.. وهدفنا أن نوظّف هذه التكنولوجيا المستقبلية للارتقاء بجودة حياة الإنسان في دولة الإمارات والعالم».

وأكد سموه أن تنظيم «ملتقى دبي للميتافيرس» يجسّد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تكون دبي وجهةً عالميةً للتحولات والابتكارات المستقبلية، ومحركاً أساسياً لمنظومة الاقتصاد الرقمي والمعرفي في العالم.

وأضاف سمو ولي عهد دبي: «نريد أن نكون الأسرع في تبنّي تكنولوجيا المستقبل، وفهم تطوراته، وصُنع إنجازاته، والتحكم في نتائجه».

«استراتيجية دبي للميتافيرس»

ويأتي إطلاق «ملتقى دبي للميتافيرس» عقب إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «استراتيجية دبي للميتافيرس»، بهدف تعزيز مكانة دبي باعتبارها من أفضل مدن العالم في استثمار الفرص الاقتصادية الواعدة، وتبنّي وتوظيف تكنولوجيا الـ«ميتافيرس» الجديدة، وتطوير البنية التحتية الرقمية القادرة على تحقيق الاستفادة القصوى من التحولات العالمية الجديدة، وما يحمله الاقتصاد الرقمي من فرص مستقبلية ضخمة.

مشاركة عالمية

وسيستضيف الملتقى الذي تنظمه «مؤسسة دبي للمستقبل» خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر 2022، في «متحف المستقبل» وأبراج الإمارات في دبي، أكثر من 300 مشارك من الخبراء العالميين وصنّاع القرار والسياسات، وأكثر من 40 مؤسسة عالمية متخصصة في هذا القطاع، إضافة إلى نخبة من رواد الفكر في العالم، سيشاركون في نقاشات وورش عمل للتعمق في فهم عالم الـ«ميتافيرس»، وتأثيره في البشرية، وسبل أنسنة إمكاناته، والأساليب الأمثل للاستفادة منه في القطاعات الاستراتيجية للدول والحكومات والشركات في ظل التقديرات العالمية بأن تراوح قيمة قطاع الـ«ميتافيرس» بين 10 تريليونات إلى 30 تريليون دولار في غضون 15 عاماً.

منصة عالمية

وسيشكل «ملتقى دبي للميتافيرس» منصة عالمية لإطلاق تقارير واستراتيجيات وخطط عمل تحدد فرص وإمكانات الـ«ميتافيرس»، وفرص استغلالها في تحسين حياة البشرية في العالمين الواقعي والافتراضي، من خلال ورش عمل متخصصة تجمع كبرى الشركات المتخصصة في بناء عوالم وتطبيقات الـ«ميتافيرس» المختلفة، ومتخصصين في صناعة سياسات الـ«ميتافيرس» ورواد الفكر.

تجربة استثنائية

ويهدف الملتقى إلى تعزيز جاهزية العالم للاستفادة من الـ«ميتافيرس»، وسيشهد استعراضاً لتجارب حية لاستخدامات الـ«ميتافيرس» في القطاعات الرئيسة، إضافة إلى مجموعة من الاجتماعات التي سيشهدها الحدث عبر تقنيات الـ«ميتافيرس» المتطورة في تجربة استثنائية للمشاركين والمتحدثين.

3 مسارات أساسية

يشمل برنامج «ملتقى دبي للميتافيرس» ثلاثة مسارات أساسية، تنبثق من فلسفة دبي لتصميم مستقبل أفضل للبشرية، وهي: التعلم، والإلهام، والإسهام.

ويشمل مسار «التعلُّم» أكثر من 10 ندوات وجلسات نقاشية متعمّقة حول مفهوم الـ«ميتافيرس».

ويشمل مسار «الإلهام» محطات تستعرض تجارب حقيقية لاستخدامات الـ«ميتافيرس» في قطاعات متنوعة مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة، والتعليم، والرعاية الصحية، يقدمها عدد من الشركاء في الحدث العالمي. أما مسار «الإسهام» فيشمل ورش عمل لاستشراف مستقبل الـ«ميتافيرس»، واستعراض حالات الاستخدام تمتد ليومين خلال فترة انعقاد الملتقى.

فعاليات متنوعة

ويتضمن «ملتقى دبي للميتافيرس» أيضاً نقاشات وورش عمل متنوعة، تجمع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية للخروج بنتائج ملموسة. كما سيشكل الملتقى حاضنة لرواد الفكر في العالم، لمشاركة رؤاهم حول تخيل المستقبل وتصميمه في ضوء ما يحمله الـ«ميتافيرس» من حلول وأفكار غير مسبوقة وفرص لا حدود لها، إذ تشير التقديرات إلى أن عالم الـ«ميتافيرس» شهد إنفاق 54 مليار دولار في عام 2020 على المنتجات الافتراضية، فيما بلغت قيمة سوق الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال نحو 41 مليار دولار العام الماضي.

ولي عهد دبي:

■ «تنظيم (ملتقى دبي للميتافيرس) يجسّد رؤية محمد بن راشد بأن تكون دبي وجهةً عالميةً للتحولات والابتكارات المستقبلية».

■ «الميتافيرس عالم رقمي واعد.. وهدفنا أن نوظّف هذه التكنولوجيا المستقبلية للارتقاء بجودة حياة الإنسان في دولة الإمارات والعالم».

■ «نريد أن نكون الأسرع في تبنّي تكنولوجيا المستقبل، وفهم تطوراته، وصُنع إنجازاته، والتحكم في نتائجه».

«استراتيجية دبي للميتافيرس»

تعتبر «استراتيجية دبي للميتافيرس» أول مشروع تنفذه اللجنة العليا التي وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشائها برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الاجتماع الخامس لمجلس دبي في 10 مايو الماضي، للإشراف على كل التطورات التكنولوجية المستقبلية في مجال الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وضمان مواكبة البنية التشريعية والقانونية في دبي للتطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، والتغييرات الجذرية التي ستشهدها مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة، نتيجة للتقدم التكنولوجي الهائل، ودعم قدرة الإمارة على استيعاب تلك التغييرات.

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