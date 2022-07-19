المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكد تقرير لشركة جونز لانغ لاسال «جيه إل إل» للأبحاث والاسستشارات العقارية، استمرار ارتفاع أسعار بيع وتأجير الوحدات السكنية في دبي بنهاية مايو الماضي 2022 بنسبة 11% و19% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

تدفق المستثمرين

وأشار التقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى طلب قوي على العقارات السكنية المميزة في دبي، خصوصاً في المشروعات المطلة على الواجهة البحرية.

وكشف التقرير أن الدلائل تشير إلى استمرار تدفق أعداد كبيرة من المستثمرين من أوروبا الشرقية، واستمرار إقبال المشترين من الصين والهند وباكستان وأوروبا الوسطى والغربية على هذه العقارات.

ارتفاع الأسعار

وبحسب التقرير، فقد شهد الربع الثاني من العام الجاري 2022 تسليم نحو 6500 وحدة سكنية في دبي، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 664 ألف وحدة سكنية، فيما من المتوقع تسليم 35 ألف وحدة سكنية في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى استمرار الطلب القوي على مشروعات الفلل ووحدات «تاون هاوس» الجديدة، في وقت ازدادت فيه أسعار المبيعات السنوية للشقق والفلل بمعدل 5% بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي، في حين ارتفعت الإيجارات بنسبة 3%.

ولفت التقرير إلى تسليم نحو 1300 وحدة سكنية في أبوظبي خلال الربع الماضي، ليرتفع إجمالي المخزون إلى 276 ألف وحدة سكنية، فيما من المتوقع تسليم 5200 وحدة سكنية بنهاية العام الجاري.

المساحات المكتبية

وأظهر التقرير أن الطلب القوي على المكاتب من الفئة الأولى، ومحدودية توافر تلك الفئة من المساحات، أديا إلى نمو مضاعف في الإيجارات بدبي.

وأشار إلى ارتفاع متوسط قيمة الإيجارات من الفئة الأولى بنسبة 15% في دبي، لتصل إلى 1945 درهماً للمتر المربع سنوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفعت بنسبة 8% في أبوظبي لتصل إلى 1700 درهم للمتر المربع.

وبين التقرير أنه على الرغم من عدم تسليم أي مشروعات جديدة في قطاع المساحات المكتبية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فإن المستويات الجيدة لنشاط التأجير ساعدت في تقليل توافر الوحدات الشاغرة في أحياء الأعمال، والتي وصلت إلى 14% في الربع الثاني.

وأرجع ذلك إلى زيادة الطلب من المستأجرين على الجودة، مع توجههم لتأجير مساحات في مباني المساحات المكتبية جيدة الإدارة والمملوكة لجهة فردية، وقد أدى هذا التوجه إلى استعادة ملاك المباني المكتبية لقدرتهم التفاوضية.

وتوقعت «جيه إل إل» في تقريرها إنجاز نحو 333 ألف متر مربع من منافذ التجزئة في دبي، وإنجاز 203 آلاف متر مربع في أبوظبي خلال النصف الثاني من عام 2022.

قطاع الفنادق

وأفاد التقرير بأن قطاع الضيافة والفنادق في الإمارات استفاد من تدفق الزوار القادمين من مجموعة متنوعة من الأسواق المصدرة للسياح، إذ شهد القطاع ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأظهر التقرير أن مخزون الفنادق في دبي ارتفع إلى أكثر من 144 ألف غرفة فندقية، بعد تسليم نحو 500 غرفة خلال الربع الثاني 2022، فيما من المقرر الانتهاء من 10 آلاف غرفة في النصف الثاني من العام.

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