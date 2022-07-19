«جمارك دبي» تحظر تصدير خردة الحديد والمخلفات الورقية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أصدرت دائرة جمارك دبي، أمس، إعلاناً بخصوص حظر تصدير خردة الحديد والمخلفات الورقية على أصناف عدة منضوية تحت بنود جمركية من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2022.

وذكرت الدائرة في إعلانها الجمركي أن الأصناف تشمل النفايات والفضلات من ورق، وورق مقوى لإعادة التصنيع، وكذلك ورق أو ورق مقوى (كرافت) غير مقصور، أو ورق وورق مقوى مموج، وغيرها، فضلاً عن خردة وفضلات حديدية سبائك (أينجوت)، ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب. كما شمل الإعلان: الخردة وفضلات من حديد صب (ظهر)، وخردة، وفضلات من خلائط حديد صلب، ومن صلب مقاوم للصدأ، وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير، وخردة وفضلات أخرى من رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة، ونشارة، وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت حزماً، وسبائك «إينجوت» ناتجة عن إعادة صهر الخردة. وأوضحت الدائرة أنه يعمل بهذا الإعلان لغاية تاريخ 30/09/2022، وعلى الإدارات المعنية كافة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه كلّ فيما يخصه.

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