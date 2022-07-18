«الإمارات لتموين الطائرات» تفتتح في دبي أكبر مزرعة رأسية في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «الإمارات لتموين الطائرات»، إحدى أكبر مزودي تموين الطائرات في العالم، إذ تخدم عملياتها أكثر من 100 ناقلة، افتتاح أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وهي مزرعة «بستانِكَ»، التي أقيمت في دبي باستثمارات تبلغ قيمتها 40 مليون دولار.

اكتفاء ذاتي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «يُعد التمتع بمستويات عالية من الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل، عاملين حيويين للنمو الاقتصادي المستدام، ولهذا فهما يحظيان بالأولوية في دولة الإمارات، حيث تتم مواجهة التحديات المرتبطة بشحّ الأراضي القابلة للزراعة، وقسوة المناخ، من خلال حلول مبتكرة واستراتيجيات متكاملة لمواصلة تعزيز الأمن الغذائي».

وأكد سموه أن «بستانِكَ» تدعم الجهود المبذولة لتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي، كما أن إطلاقها يؤذن بدخول حقبة جديدة من الاستثمار في الابتكار بالقطاع الزراعي، تماشياً مع الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي.

وأضاف سموه: «تستثمر (الإمارات لتموين الطائرات) بصفة مستمرة في أحدث التقنيات لإسعاد المسافرين، وتعظيم عملياتنا، وتقليل الأثر البيئي الناجم عن أنشطتنا، حيث ستسهم مزرعة (بستانِكَ) في تأمين سلاسل الإمداد والتوريد التابعة لنا، وضمان قُدرة مسافرينا على التمتع بمنتجات غذائية عالية الجودة مُستمدة من مصادر محلية. ومن خلال تقريب الإنتاج إلى موقع الاستهلاك، نُقلل مسافة الرحلة التي يقطعها الطعام من المزرعة إلى الطاولة».

وقدّم سموه التهنئة إلى فريق «بستانِكَ» على إنجازاته اللافتة، ونجاحه في ترسيخ معايير متفوقة جديدة في علوم الزراعة.

خطط مكثفة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «كروب وان»، كريج راتاجزيك، إن مزرعة «بستانِكَ» ثمرة خطط مكثفة، وعمليات إنشائية ضخمة، تم خلالها التغلب على العديد من التحديات غير التقليدية، في وقت يسعدنا فيه أن نحتفل بإطلاق هذه العلامة الفارقة الكبرى مع «الإمارات لتموين الطائرات»، الشريك في هذا المشروع المشترك.

وأضاف: «تتمثل مهمتنا في بناء مستقبل مستدام، تتم فيه تلبية الطلب العالمي على الطعام المحلي الطازج. وتُعد هذه المزرعة الضخمة الجديدة برهاناً على التزامنا تنفيذ هذه المهمة، حيث ستكون المزرعة نموذجاً لمشروعات مماثلة في العالم».

نظام الريوبحسب البيان، فقد جهزت المزرعة بنظام الدائرة المُغلقة للري، بهدف تعظيم مستويات كفاءة استخدام المياه، إذ يتم ضخ الماء إلى النباتات، وعندما يتبخر الماء، يُستعاد ويُعاد تدويره في النظام، ما يؤدي إلى توفير 250 مليون لتر من الماء سنوياً، مقارنة مع الزراعة الخارجية التقليدية التي تُنتج كمية المحصول نفسها.

كما لن تؤثر عمليات «بستانِكَ»، على الإطلاق، في موارد التربة العالمية المُهددة، فضلاً عن أن معدل استهلاكها للمياه منخفض بشكل مذهل، وإنتاجها للمحصولات مستمر على مدار العام، من دون أن تتأثر بالأحوال الجوية والحشرات.

وبوسع المستهلكين الذين يشترون خضراوات «بستانِكَ» الورقية من المتاجر أن يأكلوها مباشرة دون الحاجة حتى إلى غسلها، لأنه تم إنتاجها وتعبئتها ضمن أفضل البيئات الصحية.

خضراوات طازجة

سيحظى المسافرون على رحلات «طيران الإمارات» والناقلات الجوية الأخرى، بتناول الخضراوات الطازجة في الأجواء، اعتباراً من يوليو الجاري.

كما ستتاح الفرصة قريباً للمستهلكين في دولة الإمارات، إضافة هذه الخضراوات الورقية إلى عربات التسوق الخاصة بهم في محال السوبرماركت الرئيسة، كما تُخطط «بستانِكَ» لمواصلة التوسع في إنتاج وبيع الفواكه والخضراوات.

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