بدء التداول على أسهم «تعاونية الاتحاد» في «دبي المالي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

رحّب سوق دبي المالي، بإدراج أسهم «تعاونية الاتحاد»، أول تعاونية استهلاكية في دولة الإمارات تُقدم على هذه الخطوة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، والهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية للتعاونيات ورفع تنافسيتها.

وأفاد بيان بأن سوق دبي المالي شهد اليوم احتفالية خاصة بهذه المناسبة، حيث قرع رئيس مجلس إدارة «تعاونية الاتحاد»، ماجد حمد رحمه الشامسي، جرس بدء التداول في السوق، بحضور الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي.



بدء التداول

وقد بدأ تداول أسهم «تعاونية الاتحاد» تحت رمز التداول (UNIONCOOP)، ضمن قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية، الأمر الذي يُمكن المستثمرين من تداول أسهمها بالآلية نفسها المتبعة مع الشركات الأخرى المدرجة في السوق.

وأكد البيان أن الإدراج الجديد يعزز مكانة سوق دبي المالي، وجهة إدراج مفضلة من قِبل الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً، كما يدعم الجهود المبذولة من مختلف الأطراف المعنية لتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي.



مصالح الأعضاء

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد الفلاسي: «يعكس الإدراج في سوق دبي المالي حرصنا التام على تعزيز حماية مصالح الأعضاء، عبر توفير آلية نظامية وفعالة وشفافة لتداول أسهم (تعاونية الاتحاد)».

وأضاف: «نحن عازمون على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تواجدنا في سوق المال سواء فيما يخص تمكين (تعاونية الاتحاد) من الاستفادة من توظيف المقومات العديدة لأسواق المال، بما يخدم جهود تنفيذ استراتيجيتنا للنمو، أو تزويد الأعضاء بخدمات أسواق مالية متطورة عبر منظومة الخدمات الذكية والالكترونية لسوق دبي المالي».



تطوير الأسواق

من جانبه، رحّب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، بإدراج أسهم «تعاونية الاتحاد»، واصفاً إياها بأنها خطوة مهمة تتناغم مع جهود تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي، ومساعي سوق دبي المالي الحثيثة لتنويع الفرص الاستثمارية.

وقال: «سيُمكّن هذا الإدراج، المستثمرين، من المشاركة في قصة نجاح ملفتة لإحدى أبرز التعاونيات الاستهلاكية في الدولة بصفة خاصة، وقطاع التجزئة عموماً الذي يتسم بحيوية وأهمية فائقة ضمن المنظومة الاقتصادية في دبي، الأمر الذي سيزداد رسوخاً في قادم الأيام مع استفادة التعاونيات من المقومات العديدة للإدراج في السوق، إذ نتطلع لإدراج مزيد من التعاونيات في المرحلة المقبلة».



استراتيجية «التعاونية»

ووفقاً للبيان، تركز استراتيجية «تعاونية الاتحاد» على زيادة الأرباح والعائدات للمساهمين، من خلال رفع مستوى المبيعات والإيرادات، مع مراقبة التكاليف بعناية، فضلاً عن التطوير المستمر للخدمات بما يعود بالنفع على المتعاملين.

وقد شهدت أعمال «تعاونية الاتحاد» توسعاً ملفتاً خلال السنوات الماضية، إذ انطلقت عبر فرعين فقط في عام 1984، ليصل عدد فروعها في عام 2021 إلى 24 فرعاً، إضافة إلى أربعة مراكز تسوق.

كما وصل عدد أعضائها إلى 36 ألفاً و659 عضواً في نهاية عام 2021، مقابل 315 عضواً فقط في عام 1984.

قيمة حقوق المساهمين



وتُعد «تعاونية الاتحاد» من أكبر التعاونيات الاستهلاكية على مستوى الدولة، وقد تجاوز إجمالي قيمة حقوق مساهميها حاجز ثلاثة مليارات درهم.

وتمتلك التعاونية سجلاً حافلاً بالإنجازات والتميز التشغيلي والمالي منذ العام 1984، إذ حققت معدل نمو سنوياً تراكمياً نسبته 20.5% لصافي الأرباح بين عامي 1984 و2021، في حين بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للمبيعات 16.85%.

كما سجلت «التعاونية» ارتفاعاً نسبته 2.6% في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2022 وصولاً إلى 116.5 مليون درهم، علماً أن أرباحها الصافية بلغت 413 مليون درهم خلال عام 2021 بهامش ربح نسبته 21%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news