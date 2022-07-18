في أداء قياسي.. انضمام 21 ألف شركة جديدة إلى عضوية «غرفة دبي» خلال 6 أشهر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، عن أداء قياسي خلال النصف الأول من العام 2022 فاق كل التوقعات، وتمثل بانضمام أكثر من 21 ألف شركة جديدة إلى عضوية الغرفة، بنمو بلغت نسبته 80% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2021.

واعتبرت «غرفة دبي»، ذلك الأداء القياسي، بأنه جاء ترجمة لتشكيل غرف دبي، وإعادة الهيكلة على جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعزز ريادة دبي وجهة عالمية للأعمال ومركزاً للشركات العالمية.



عدد الأعضاء

وأشارت غرفة تجارة دبي، في بيان، إلى ارتفاع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 308 آلاف شركة، ما يرسخ مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة في المنطقة والعالم، ودورها الريادي في تحفيز بيئة الأعمال، وترسيخ شراكة القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لغرف دبي 2022-2024.



نمو مستدام

وأكد البيان أن معدلات النمو في عضوية الغرفة تشير إلى النمو المستدام الذي تشهده عمليات الغرفة، وانعكاسها الإيجابي على المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، وعلى قدرة مجتمع الأعمال المحلي ودوره الفاعل في قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي فيها، إضافة إلى تأثير إعادة هيكلة غرفة دبي على النشاط الاقتصادي بالإمارة.



دفاتر الإدخال

وبحسب «غرفة دبي»، فقد بلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع (وهو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أي رسوم أو ضرائب) التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة 2326 دفتر إدخال لبضائع وسلع بقيمة 1.18 مليار درهم.

وحققت الغرفة زيادة بعدد المعاملات الإلكترونية بنسبة 10% خلال الفترة نفسها، ليصل عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة إلى 378 ألف معاملة، ما يعزز دور الغرفة في دعم التحول الرقمي والذكي في بيئة الأعمال.



تأثير المبادرات

وأكد المدير العام لغرف دبي، حمد مبارك بوعميم، أن الإحصاءات الأخيرة تعكس التأثير الإيجابي الفعال للمبادرات والأنشطة التي تقوم بها غرفة تجارة دبي لدعم قطاع الأعمال، ودفع عملية النمو، وتعزيز تنافسية إمارة دبي، بما يتوافق مع استراتيجية غرف دبي 2022-2024.

وأضاف: «برز دورنا خلال الفترة الماضية، خصوصاً الدور الرئيسي الذي لعبناه في (إكسبو 2022 دبي)، كشريك تكامل الأعمال الرسمي، حيث نجحنا بإيجاد منصة عالمية أسست لشراكات استراتيجية، شجعت على انضمام العديد من رواد الأعمال إلى أسواق دبي، وعززت من مؤشرات الأداء. كما حققنا نمواً في نسبة التوطين خلال العام الجاري والتي وصلت إلى 59% مع نهاية يونيو 2022».



توقعات متفائلة

وتابع بوعميم: «نجاحات غرفة تجارة دبي تبشر بمستقبل مشرق وتعزز من عزمنا على مواصلة العمل على تحقيق أهداف جديدة. ونتوقع وصول عدد أعضائنا الجدد خلال العام الجاري إلى 40 ألف شركة، وارتفاع العدد الإجمالي لعضويتنا إلى 330 ألف شركة مع نهاية العام 2022».

وأشار بوعميم إلى أن غرف دبي والغرف الثلاث المنضوية تحت مظلتها تركز خلال الفترة المقبلة على إطلاق العديد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية، واستقطاب الشركات العالمية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً تجارياً عالمياً.

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