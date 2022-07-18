حمدان بن محمد يطلق استراتيجية دبي للميتافيرس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، استراتيجية دبي للميتافيرس.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " أطلقنا اليوم استراتيجية دبي للميتافيرس، الثورة القادمة في المجال التكنولوجي والاقتصادي ستؤثر في كافة مناحي الحياة خلال العقدين القادمين، لدينا 1000 شركة في دبي تعمل حالياً في هذا القطاع البالغ إسهامه 500 مليون دولار في اقتصادنا الوطني.. وتوقعاتنا أن يرتفع بقوة خلال الفترة القادمة".

وأضاف سموه: "هدفنا من إطلاق خطة متكاملة للميتافيرس في هذا الوقت المبكر لهذه التقنية أن نكون ضمن العشر مدن الأوائل التي ستشكل هذا القطاع عالمياً .. دبي كانت وستبقى سابقةً غيرها عالمياً.. لأن محمد بن راشد أثبت للعالم مراراً وتكراراً صواب رؤيته المستقبلية والتنموية التي صنعت دبي."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news