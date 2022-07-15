«أبوظبي التجاري» ينضم إلى منصّة «بُنى» التابعة لـ «النقد العربي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي التجاري، عن انضمامه إلى منصّة «بُنى» التابعة لصندوق النقد العربي، في إطار سعيه لتعزيز تجربة المتعاملين من خلال تقديم منظومة دفع إقليمية متطوّرة بما يتماشى مع استراتيجية التحوّل الرقمي التي ينتهجها.

وأكد البنك، التزامه باستراتيجيته للتحوّل الرقمي من خلال الانضمام إلى منصّة المدفوعات «بُنى» التي توفر حلول مقاصة وتسوية بعملات متعددة في الوطن العربي، معرباً عن شكره لصندوق النقد العربي ومصرف الإمارات المركزي لدعمهما في هذا المجال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بُنى»، مهدي مانع: «نتطلع إلى مواصلة التعاون مع بنك أبوظبي التجاري وإيجاد حلول دفع مبتكرة للمتعاملين معه من الأفراد والمؤسسات».

وتُعد «بُنى» منصّة متطوّرة ومتخصصة في تنفيذ المدفوعات عبر الحدود في الوطن العربي، حيث تلبي احتياجات المؤسسات المالية والمصارف المركزية بشكل آمن وبكفاءة عالية وبتكاليف منخفضة. وبذلك، سيتمكن متعاملو بنك أبوظبي التجاري من إرسال واستلام مدفوعات بعملات متعددة بسرعة فائقة عبر قنوات موثوقة، وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في مجال الأمن السيبراني. كما تسهم المنصة في تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية من خلال تعميق دور المصرف المركزي في الإشراف على العمليات إضافة إلى ترسيخ نظام الامتثال والإبلاغ.

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