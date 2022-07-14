خطاب رئيس الدولة يبث التفاؤل في أسواق المال

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

انعكس الخطاب الإيجابي والمحفز لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أول من أمس، على معنويات المستثمرين في أسواق المال، لتسود حالة من التفاؤل والاطمئنان، تلون معها 43 سهماً مدرجاً باللون الأخضر.

وحقّقت الأسهم المدرجة في سوقي المال مكاسب سوقية بقيمة تجاوزت 14 مليار درهم، منها 10 مليارات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأربعة مليارات درهم في سوق دبي المالي.

وأغلقت المؤشرات الرئيسة في المنطقة الخضراء، بنسبة 1.3 للمؤشر العام لسوق دبي المالي، مضيفاً 41 نقطة موجبة في مساره الصاعد، فيما بلغت النسبة 0.9% لنظيره في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفقاً لبيانات السوقين، فقد أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً عند مستوى 3154 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 204 ملايين درهم، فيما شهد السوق ارتفاع أسهم 16 شركة من أصل 26 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم خمس شركات، وبقيت أسهم خمس شركات أخرى على ثبات.

وأقفل سهم «الاتحاد العقارية» عند سعره السابق 0.23 درهم، وبتداولات قاربت 11 مليون سهم، بينما أغلق سهم «هيئة كهرباء ومياه دبي» عند 2.52 درهم، وبتداولات بلغت نحو 11 مليون سهم.

بدوره، ارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.4% عند 5.17 دراهم، وبتداولات جاوزت 10 ملايين سهم، كما ارتفع سهم «ديار للتطوير» بنسبة 3% عند 0.47 درهم، وبتداولات قاربت الثمانية ملايين سهم.

إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.9% عند مستوى 9176 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار درهم.

ومن أصل 54 شركة تم تداول أسهمها، فقد ارتفعت أسهم 27 شركة، وانخفضت أسهم 22 شركة، وبقيت أسهم خمس شركات على ثبات.

الخطاب الإيجابي والمحفّز لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، انعكس على معنويات المستثمرين في أسواق المال.

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