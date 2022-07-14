غرام الذهب ينخفض 15.75 درهماً في 3 أسابيع

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

واصلت أسعار الذهب انخفاضاتها للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلة أمس تراجعاً راوحت قيمته بين ثلاثة دراهم و3.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، في ما وصل إجمالي التراجع في سعر غرام الذهب خلال ثلاثة أسابيع إلى 15.75 درهماً.

وتوقع تجار ذهب أن تستمر الأسواق في تحقيق مؤشرات انتعاش في المبيعات بنسب أكبر خلال الأيام المقبلة، لافتين إلى أن عدداً كبيراً من المتعاملين استفاد من تلك الانخفاضات السعرية، بشراء المشغولات الذهبية الخاصة بمناسبات مثل الأعراس، أو استبدال المشغولات القديمة بأخرى ذات تصاميم حديثة.

أسعار الذهب

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 207.75 دراهم بانخفاض قيمتها 3.75 دراهم، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 195.25درهماً بتراجع بلغ 3.25 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 186.25 درهماً بانخفاض بلغ 3.25 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 159.5 درهماً بتراجع قدره ثلاثة دراهم.

تحسن الإقبال

وقال مدير المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إن استمرار تراجع أسعار الذهب ووصوله إلى معدلات تعد الأقل منذ ما يجاوز سبعة أشهر، انعكس إيجاباً في تنشيط الإقبال على المشغولات الذهبية الجديدة، إضافة إلى تحسن بنسب متباينة في الطلب على العملات الذهبية بمختلف أحجامها.

ولفت إلى أن عدداً كبيراً من المتعاملين سعى للاستفادة من تلك الانخفاضات السعرية، بشراء المشغولات الذهبية لمناسبات مثل الأعراس، أو استبدال المشغولات القديمة بأخرى ذات تصاميم حديثة.

تحفيز للمبيعات

من جهته، قال مدير شركة «جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، انتصار ورد، إن الأسواق تشهد حالة من النشاط والتحسن في المبيعات حالياً، على الرغم من انتهاء عطلة عيد الأضحى.

وأضاف: «كان من المتوقع أن تتجه الأسواق نحو حالة من بطء، وفقاً للمؤشرات السوقية المعتادة التي تعقب كل عطلة طويلة تتعلق بمناسبة مثل الأعياد، إلا أن وصول أسعار الذهب إلى معدلات انخفاض جديدة خلال الأيام الماضية، حفز الأسواق والمبيعات».

وأكد أن مواكبة انخفاضات الذهب لاستعداد عدد كبير من المتعاملين لموسم السفر والعطلات الصيفية، انعكس إيجاباً على المبيعات، متوقعاً أن تستمر الأسواق في تحقيق مؤشرات انتعاش في المبيعات بنسب أكبر خلال الأيام المقبلة، مع بلوغ الأسعارمعدلات تعد الأقل، منذ الربع الأخير من العام 2021.

توقعات النمو

في السياق نفسه، اعتبر مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن الحدود السعرية الحالية للذهب تعد من العوامل المحركة للطلب اللافت في الأسواق، وذلك مع اعتبار عدد كبير من المتعاملين بأن تلك الأسعار محفزة للشراء، أو لاستبدال المشغولات، في وقت يتوقع فيه أن تستمر وتيرة نمو المبيعات خلال الفترة المقبلة.

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