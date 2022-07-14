مجلس إدارة «أغذية» يوافق على الاستحواذ على 60% من «عوف» المصرية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة أغذية» المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات، عن موافقة مجلس إدارتها على المضي قدماً في صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة تبلغ 60% في مجموعة «عوف»، إحدى أكبر الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر.



مجموعة «عوف»

وأفاد بيان بأن مجموعة «عوف» تأسست في عام 2010، وهي تقوم بمعالجة وتصنيع وبيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات في أنحاء مصر، بما في ذلك القهوة والمكسرات والوجبات الخفيفة الصحية والحلويات، والتي تباع جميعها تحت علامة «أبوعوف» التجارية.

وأكد البيان أن هذه الصفقة ستسهم في تعزيز حضور مجموعة «أغذية» في سوق الوجبات الخفيفة في مصر، وتعزيز مكانتها في قطاع السلع الاستهلاكية المعلّبة، لا سيما بعد أن رسخت العام الماضي حضوراً قوياً لها هناك باستحواذها على شركة «أطياب» العاملة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمّدة.



تعزيز الأعمال

وبحسب البيان، تعكس صفقة الاستحواذ التزام مجموعة «أغذية» بتعزيز أعمالها وتنويع منتجات قسم الأعمال الاستهلاكية، في وقت تأتي فيه الصفقة استكمالاً لاستحواذ «أغذية» في العام الماضي على مجموعة «بي إم بي» العاملة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والأطعمة المبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى «شركة الفوعة للتمور»، ما سيعزّز حضور «أغذية» في السوق على صعيدي فئات المنتجات وقنوات التوزيع.



استراتيجية «أغذية»

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»، خليفة سلطان السويدي: «ينصبّ تركيزنا على توسيع حضور (أغذية)، وتعزيز مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وذلك كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز النمو وتحسين كفاءة عملياتنا».

وأضاف السويدي: «تمثل صفقة الاستحواذ على مجموعة (عوف) فرصةً مهمة لتحقيق ذلك، إذ أنها تسهم في ترسيخ حضورنا في واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نمواً في المنطقة، ونحن واثقون بأن مجموعة (عوف) ستدعم رحلة نمو (أغذية) الآن وفي المستقبل، لا سيما بعد الأداء القياسي الذي حققته (أغذية) في الربع الأول من عام 2022».



التركيز على المستهلك

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، آلان سميث، إن الاستحواذ على مجموعة «عوف» خطوة استراتيجية مهمة بالنسبة لـ«أغذية»، لما له من أهمية في تعزيز نمو فئتي الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية لدى المجموعة، في ما نواصل العمل على بناء نموذج أعمال أكثر تركيزاً على المستهلك.



وأضاف: «فضلاً عن فوائد هذه الصفقة في توفير مصادر إيرادات، وخطوط إنتاج جديدة بسرعة، فإننا متحمسون أيضاً لتوسيع وجودنا في مصر، واستكمال عمليات الاستحواذ التي قمنا بها العام الماضي، بهدف تعزيز عملياتنا وتوسيع قاعدة إيراداتنا».



نمو مستدام

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «عوف»، أحمد عوف، إن المجموعة شهدت نمواً كبيراً ومستداماً في مصر منذ تأسيسها في عام 2010، وقامت بالاستثمار بشكل متواصل في البنية التحتية المؤسسية ورأس المال البشري، ما أسهم في بناء علامة تجارية مميزة، والحفاظ على صدارتها في سوق الوجبات الخفيفة الصحية في مصر.



نتائح مالية

وبحسب البيان، فقد سجلت مجموعة «عوف» خلال فترة الأشهر الـ 12 الماضية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إجمالي إيرادات بقيمة 236 مليون درهم تقريباً، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت نحو 58 مليون درهم، بينما بلغت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 25%.



تفاصيل الصفقة

وستتمثل الصفقة في استحواذ «أغذية» على حصة 60% في مجموعة «عوف»، مع احتفاظ مؤسسي «عوف» بحصة إجمالية تبلغ 30%، واستمرارهم في قيادة المجموعة بالاستفادة من الحضور الإقليمي والدعم التشغيلي لمجموعة «أغذية».

بدورها، ستحتفظ «تنمية كابيتال فنتشرز»، وهي شركة مصرية للاستثمار في الأسهم الخاصة، بحصة 10% المتبقية في مجموعة «عوف» والتي استحوذت عليها في عام 2019.

وسيكون إتمام صفقة الاستحواذ رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة.

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