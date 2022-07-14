المصدر: إعداد: مدحت السويفي

قال تقرير لموقع «بيوت دوت كوم» العقاري، إن نظام المخالفات العقارية في دبي يأتي ضمن أهم القوانين والأنظمة التي تسعى إلى تنظيم السوق العقارية، والعلاقات القائمة فيه بين أطرافه.

وذكر التقرير الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن السوق العقارية شهدت قفزة نوعية في العقد الماضي، إذ استقطبت دولة الإمارات عدداً كبيراً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وتابع التقرير: «مع توسع السوق العقارية، وزيادة المنافسة فيه، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، العديد من المبادرات، كما أبرمت الكثير من الاتفاقات التي تهدف إلى توفير حلول عقارية متطورة، كما سنت العديد من القوانين والتشريعات، منها نظام المخالفات العقارية».

الملاحظات والشكاوى

ويوفر نظام المخالفات العقارية خدمة عقارية متميزة، كما يتيح أسهل الطرق لتسجيل جميع الملاحظات والشكاوى، للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

ويعمل هذا النظام بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بهدف الحصول على بيانات المكاتب العقارية، وربط المعلومات المتعلقة بالتراخيص عند إجراء أي تعديل، مثل تغيير الاسم التجاري، أو تجديد الترخيص، وغيرها من الإجراءات في الدائرة.

تسجيل الشكاوى

ويقدم نظام المخالفات العقارية في دبي خدمات تشمل: «تسجيل الشكاوى»، إذ يتيح للمتعامل التبليغ وتقديم الشكاوى عن أي من مخالفات مكاتب العقار في دبي.

وكل ما على المتعامل القيام به هو الدخول إلى الموقع الإلكتروني للنظام ثم اختيار الخدمة، وتعبئة الطلب وإرفاق المستندات والأدلة التي تثبت مخالفات العقار داخل دبي التي ترتكبها أي من الشركات، الوكلاء والمطورين العقاريين.

الخلافات التعاقدية

كما يقدم النظام خدمة «الاستفسار عن الخلافات التعاقدية»، إذ يمكن للمتعاملين الدخول إلى الموقع، والحصول على إجابات عن استفساراتهم المتعلقة بالخلافات التعاقدية، بما فيها (إلغاء الحجز، استرجاع مبلغ العربون، استرجاع مبلغ التأمين الخاص بعقد الإيجار، إلغاء عقد البيع والشراء، استرجاع المبالغ المدفوعة، التأخر في إنجاز مشروع عقاري، خلاف بين المشتري والمطور العقاري على مساحة العقار، خلاف على حدوث تغيير بالمخططات وتصميم العقار وعيوب فنية، خلاف بين المطور والمشتري على نوع استخدام العقار، فضلاً عن خلافات المستأجرين والملاك.

المكالمات المزعجة

كما أطلق نظام المخالفات خدمة أخرى تُعنى بالتبليغ عن المكالمات المزعجة، إذ أن المكالمات المتكررة من الوسطاء والوكلاء العقاريين أمر مزعج في بعض الأحيان.

وفي هذه الخدمة يتعين على المشتكي إدخال البيانات اللازمة من أرقام وأسماء المشتكى عليهم، إضافة إلى إرفاق أي من المستندات التي تثبت ذلك.

وتتضمن المستندات اللازمة لتقديم شكوى: بطاقة الهوية الإماراتية أو نسخة من جواز السفر والإقامة، فيما يعد تقديم الشكوى عبر النظام الإلكتروني مجانياً.

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