«مبادلة للبترول»: نتائج إيجابية في منطقة امتياز «أندامان» الإندونيسية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة مبادلة للبترول عن التوصل إلى نتائج إيجابية في منطقة امتياز «أندامان» الإندونيسية، واكتمال العملية الاستكشافية لحفر البئر «تيمبان - 1» الذي يبعد 150 كيلومتراً عن سواحل شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية، والذي نتج عنه اكتشاف عمود غاز بطول 390 قدماً في منطقة الامتياز البحري «أندامان - 2».

غاز عالي الجودة

وأفادت الشركة، في بيان، بأن شركة «هاربر إينيرجي» تتولى تشغيل منطقة الامتياز البحري «أندامان - 2» بحصة نسبتها 40% من الحقل، لافتة إلى أن اختبارات الحفر خَلُصت إلى اكتشاف غاز عالي الجودة بمعدل تدفق يصل إلى 27 مليون قدم مكعبة يومياً، إضافة إلى 1884 برميلاً من المكثفات يومياً.

وأكدت أن هذه النتائج تشكل أهمية بالغة باعتبارها إشارة قوية لمنطقتي الامتياز المجاورة «أندامان 1» و«جنوب أندامان» اللتين تمتلك فيهما «مبادلة للبترول» حصة مشاركة تبلغ نسبتها 80%، وتحتويان على موارد وأهداف عدة غير مستكشفة.

الغاز الطبيعي

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، منصور محمد آل حامد: «تبرز استراتيجيتنا طويلة المدى في إندونيسيا من خلال التزامنا بالنمو في أسواقها، كما تعزز في الوقت ذاته قوة شراكاتنا. وفي ظل تنامي الطلب على الغاز الطبيعي في جميع أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا، فإن هذا الاكتشاف يدعم استراتيجيتنا المنحازة للغاز الطبيعي، كما يسهم في تلبية احتياجات الطاقة في هذه السوق التي تمتاز بالديناميكية وسرعة النمو».

حقل «روبي» للغاز

ولفتت «مبادلة للبترول» إلى أنه مع وصول حقل «روبي» للغاز الذي تشغله في إندونيسيا إلى مرحلة إنتاج الغاز التراكمي تعدى 250 مليار قدم مكعبة، فإنه يكون قد بلغ الآن مرحلة متأخرة من عمر الحقل، مبيناً أن هذه الاكتشافات ستوفر فرص تطوير كبيرة للأعمال الحالية التي تتولاها الشركة على المدى الطويل.

يذكر أن «مبادلة للبترول» هي الشركة المالكة لأكبر مساحة امتياز في منطقة «أندامان». وستدعم النتيجة الإيجابية التي تم الحصول عليها من اكتشاف «تيمبان - 1»، تقليل المخاطر المصاحبة للموارد غير المكتشفة التي قد تزيد على عدة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وتوفير الأساس اللازم لتحقيق النمو المستقبلي، بما يتماشى مع الاستراتيجية المنحازة للغاز الطبيعي التي تنتهجها الشركة.

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