إغلاقات «خضراء» في أسواق المال.. والسيولة تتجاوز 1.4 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت تعاملات أولى جلسات ما بعد عيد الأضحى المبارك بأسواق المال المحلية، أمس، ارتفاعاً منذ بداية التداول حتى نهايته، والتي جاءت بإغلاقات خضراء، رغم محاولات جني الأرباح السريع على مدار الساعات الخمس من عمر الجلسة.

وسجل مؤشر دبي المالي أعلى نسبة ارتفاع في الساعة الأولى، متجاوزاً نسبة 1%، رابحاً 33 نقطة، فيما ارتفع نظيره في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.6%.

ومع نهاية الجلسة، بلغت سيولة التداولات ملياراً و411 مليون درهم، وتركزت النسبة الكبرى منها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأنهى مؤشر دبي المالي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.6% عند مستوى 3129 نقطة، مصحوباً بتداولات قيمتها 233 مليون درهم، وحجمها 84 مليون سهم. ومن أصل 28 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 17 شركة وتراجعت أسهم 9 شركات، بينما بقيت شركتان على ثبات. وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «ديوا» الذي ارتفع بفلس واحد عند 2.54 درهم، وبتداولات بلغت 22.5 مليون سهم. وارتفع سهم «تيكوم» بنسبة 1.3 % عند 2.36 درهم، وبتداولات بلغت 4.3 ملايين سهم. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ختم المؤشر العام التعاملات مرتفعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند مستوى 9171 نقطة، وبتداولات قيمتها 1.17 مليار درهم، وحجمها 172 مليون سهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «ملتيبلاي» المرتفع بأكثر من 1% عند 1.80 درهم وبتداولات بلغت 37 مليون سهم. وارتفع سهم «منازل» بنحو 8 % عند 0.4 درهم وبتداولات بلغت 24 مليون سهم.

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