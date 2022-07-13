«كهرباء دبي» تنجز 57% من إنشاء «محطات الفلترة الدقيقة للمياه» في حتّا

المصدر: دبي - وام

وصلت نسبة إنجاز مشروع إنشاء محطات الفلترة الدقيقة للمياه بنظام التقطير الدقيق التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة حتّا إلى 57% ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري. وتعمل هذه المحطات على تكرير وتعقيم مياه سد حتا لاستخدامها فقط في حالات الطوارئ، حيث سيتم الاعتماد عليها في حال حصول أي أعطال على شبكات نقل وتوزيع المياه من دبي إلى حتا.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطات ثلاثة ملايين غالون من المياه يومياً بكُلفة تصل إلى 19 مليون درهم. وتمتاز المحطات الآلية بالكامل بتقديم حلول مستدامة وآمنة ذات كفاءة عالية من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية المبتكرة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية الأمن المائي 2036 التي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ، والاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 التي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، حيث نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة».

وأضاف: «تنسجم المشروعات التي تنفذها الهيئة مع الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتّا الهادفة إلى ترسيخ أسس التنمية المستدامة لتلك المنطقة وتوفير أعلى مستوى من الخدمات ذات الجودة العالية لمنطقة حتا، سواء للسكان أو الزوّار وإقامة المشروعات التنموية مع المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية في هذه المنطقة الحيوية».

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