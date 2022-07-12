«طيران الإمارات» تعتزم توظيف 10 آلاف شخص العام الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «الناقلة تعتزم توظيف نحو 10 آلاف موظف خلال السنة المالية الجارية، التي تنتهي في مارس المقبل، وذلك لدعم عمليات الناقلة ومواكبة التعافي السريع للقطاع»، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» نظمت خلال الفترة الأخيرة حملات توظيف في العديد من المدن حول العالم.

وأضاف الرضا، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «الناقلة ستحتاج إلى نحو 5000 موظف في قطاع الخدمة الجوية (أطقم الضيافة)، إلى جانب نحو 1000 موظف لأطقم الطيران، ونحو 1500 وظيفة في قطاع المعلومات والتكنولوجيا، إضافة إلى فرص وظيفية في قطاعات أخرى»، مبيناً أن هذا العدد الكبير من الموظفين، خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، قد يشكل تحدياً خلال الفترة الحالية.

حجوزات قوية

ولفت إلى أن «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، واصلت خلال العام الجاري، استئناف تشغيل المزيد من الطائرات ضمن أسطولها، مشيراً إلى أن الحجوزات خلال الأشهر المقبلة، قوية على جميع وجهات الناقلة، مضيفاً: «حققنا أرقاماً في أعداد المسافرين، قريبة من مستويات ما قبل الجائحة». وبين الرضا، أن «معدلات الإشغال على الرحلات الجوية تتخطى حاجز الـ85%، وهي في زيادة»، مشيراً إلى أن مختلف مؤشرات الأداء، تظهر انتعاشاً سريعاً في قطاع النقل الجوي، لافتاً إلى أن الناقلة تعمل بأكثر من 80% من سعتها التشغيلية خلال الفترة الحالية، موضحاً أن «طيران الإمارات»، تستعد لتشغيل أكثر من 24 ألف رحلة مجدولة، إلى ومن، 129 مطاراً حول العالم، خلال فترة الذروة الصيفية، في شهري يوليو وأغسطس.

وأوضح أن «الناقلة، التي تشغل جميع الطائرات ضمن أسطولها من طراز (بوينغ 777)، تستهدف إدخال المزيد من طائرات (إيرباص إيه 380) إلى الخدمة، لتصل إلى أكثر من 90 طائرة العام الجاري، مقابل نحو 70 طائرة حالياً»، مضيفاً: «نتوقع خلال العام المقبل أن تعمل الناقلة بكامل طاقتها وأسطولها».

30 مدينة

وأشار إلى أن الناقلة استأنفت تشغيل طائراتها العملاقة من طراز «إيرباص إيه 380» لخدمة 30 مدينة ضمن شبكة رحلاتها، بما في ذلك وجهات مثل أمستردام، دوسلدورف، هامبورغ، لندن غاتويك، لندن هيثرو، روما، باريس، مدريد، مانشستر، ميلانو، فيينا، وزيوريخ.

وأشار إلى الانتعاش الكبير في قطاع النقل الدولي، لافتاً إلى أن التعافي الكامل يرتبط ببعض المؤشرات التي تتمثل في فتح جميع الأسواق لمطاراتها، بما في ذلك الصين، وهونغ كونغ، واليابان، وغيرها من البلدان والأسواق، إضافة إلى إتاحة القدرة على تسيير عدد أكبر من الرحلات إلى مطارات الأسواق التي فتحت أبوابها.

وبخصوص مباحثات الناقلة مع شركة «بوينغ» الأميركية ومواعيد تسليمها لطائرة «بوينغ 777 إكس» الجديدة، قال الرضا: «بالنسبة لـ(بوينغ) واجهتهم صعوبات في بداية تصنيع هذه الطائرة وفترة اختبارها»، مضيفاً: «كنا نتوقع استلامها أبريل 2021، لكن حالياً من المتوقع أن نصل إلى اتفاق بالنسبة لاستلام هذه الطائرات، اعتباراً من منتصف 2025».

وتابع: «المباحثات الأخيرة لم تشمل مواعيد تسليم طائرة (787 دريملاينر)»، مبيناً أن «موعد استلام أول طائرة من طلبية (إيرباص إيه 350) أغسطس أو سبتمبر 2024».

حملات توظيف

أعلنت «طيران الإمارات»، في مايو الماضي، أنها نظمت حملات توظيف في 30 مدينة حول العالم لاستقطاب موظفين ضمن فريق أطقم الخدمات الجوية على طائراتها، مشيرة إلى أن الحملات شملت أستراليا فضلاً عن الجزائر وتونس والبحرين ولبنان ومصر ومدن أوروبية.

ويضم فريق «طيران الإمارات» للضيافة أكثر من 160 جنسية، ما يعكس مزيج عملاء الناقلة وعملياتها الدولية في أكثر من 130 مدينة عبر القارات الست، ويعمل جميع أفراد طاقم «طيران الإمارات» انطلاقاً من مدينة دبي، وتوفر لهم الناقلة سكناً ممتازاً وراتباً معفى من الضرائب ومزايا أخرى كثيرة بحسب الناقلة.

إعادة توظيف

أصدرت مجموعة الإمارات تقريرها المالي السنوي 2021 - 2022، الذي أظهر انتعاشاً قوياً عبر جميع أعمالها، مشيرة إلى عودة شركة «دناتا»، إلى الربحية، مع تسجيل عائدات «طيران الإمارات» تحسناً كبيراً. وقالت المجموعة في تقريرها السنوي إنه، ومع تسارع تعافي العمليات، استدعت «طيران الإمارات» و«دناتا»، وأعادتا توظيف العاملين الذين كانوا في إجازات مؤقتة أو سُرّحوا من عملهم. وتم تنظيم حملات توظيف لتجديد وتعزيز المواهب والقدرات المستقبلية للمجموعة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات بنسبة 13% إلى 85 ألفاً و219 موظفاً يمثلون 160 جنسية مختلفة.

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