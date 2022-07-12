مخاوف الركود وقيود الصين لمكافحة «كوفيد-19» تهبط بأسعار النفط

المصدر: عواصم - رويترز

هبطت أسعار النفط نحو دولار واحد أمس، في تعاملات متقلبة بعد أن طغت المخاوف بشأن الركود، وقيود الصين لمكافحة «كوفيد-19» على المخاوف المستمرة بشأن نقص المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «مزيج برنت» 82 سنتاً أو 0.8% إلى 106.20 دولارات للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.04 دولار أو 1% إلى 103.75 دولارات للبرميل.

وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضاً أسبوعياً، الأسبوع الماضي، بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود، ويضعف الطلب على النفط.

في سياق آخر، بدأت أمس، عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، مع توقع توقف تدفقات الغاز لمدة 10 أيام، إذ ستستمر عملية الصيانة من 11 إلى 21 يوليو الجاري، لكن الحكومات والأسواق والشركات تخشى أن يتم تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

وينقل خط أنابيب «نورد ستريم 1» نحو 55 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

وخفضت روسيا في الشهر الماضي تدفق الغاز إلى 40% من الطاقة الإجمالية لخط الأنابيب.

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