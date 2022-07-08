إقبال متزايد على مراكز التسوق ليلة عيد الأضحى

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

شهدت مراكز للتسوق في دبي والشارقة اليوم إقبالا متزايدا وازدحاما من المستهلكين لشراء مستلزمات عيد الأضحى، ومع بدء عطلة العيد، ما رفع من مظاهر زخم نشاط تجارة التجزئة في الأسواق المحلية.



ورصدت "الإمارات اليوم" في جولة ميدانية لها بعدد من مراكز التسوق، تركز ازدحام على مداخل مواقف للسيارات بعدد من المراكز التجارية في دبي، لا سيما التي تتضمن منافذ لتجارة التجزئة تتيح تنزيلات بنسب متباينة يتراوح بعضها بين 20 وما يتجاوز 50%.

وتركزت النسب الأكبر من الإقبال بمراكز التسوق على منافذ لتجارة الملابس الجاهزة، والحقائب والأحذية، والأجهزة الإلكترونية، إضافة لمتاجر العطور والمطاعم والمقاهي بداخل المولات التجارية.

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