«ويجو»: تواصل ارتفاع أسعار التذاكر حتى أغسطس المقبل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

توقعت شركة «ويجو»، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، أن تستمر الزيادة في أسعار تذاكر الطيران حتى أغسطس المقبل على الأقل، مشيرة إلى وجود طلب كبير على السفر.

وأكدت الشركة لـ«الإمارات اليوم» أن دولة الإمارات تتصدر عمليات البحث والحجوزات، ومن أوائل الوجهات المفضلة لدى المسافرين، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع كلفة السفر إلى أكثر من 20% خلال يوليو الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، فإن هناك زيادة في الطلب، في وقت يحجز فيه الأفراد إقامات لفترات أطول.

نمو وتعافٍ

وقال المدير العام لـ«ويجو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إن الإقبال على الطيران لايزال يشهد نمواً كبيراً وتعافياً سريعاً بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لافتاً إلى بدء التعافي التدريجي منذ بداية العام الجاري.

وذكر حميدان أنه ووفقاً للبيانات التي أصدرتها الشركة، فإن دولة الإمارات تتصدر عمليات البحث والحجوزات، وتعتبر من أوائل الوجهات المفضلة لدى المسافرين، مشيراً إلى أن شركات الطيران تسارع بإضافة مزيد من الرحلات إلى وجهات أكثر، لدعم التعافي.

عرض وطلب

وتابع حميدان: «من خلال موقعنا، فإننا نرى ارتفاع أسعار التذاكر لفصل الصيف، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي»، لافتاً إلى أن مستويات الطلب أكثر من العرض، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع أسعار التذاكر.

وأشار حميدان إلى أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات يمثل أكبر كلفة لمعظم شركات الطيران في الوقت الحالي، فضلاً عن أن الطائرات التي لم يتم تشغيلها في بعض الأوقات، تحتاج إلى صيانة ويتطلب الأمر وقتاً.

أسعار التذاكر

وقال حميدان: «من المتوقع أن تستمر الزيادة في أسعار تذاكر الطيران حتى أغسطس المقبل على الأقل، عندما تزيد شركات الطيران من إمداداتها لمواكبة الطلب»، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع كلفة السفر إلى أكثر من 20%، فإننا لانزال نرى زيادة في الطلب، في وقت يحجز فيه الأفراد إقامات لفترات أطول.

وبيّن أن أسعار تذاكر الطيران من دولة الإمارات وجهات مثل مصر، والأردن، سجلت زيادة بنسبة 29% خلال يوليو الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، فيما سجلت أسعار التذاكر إلى المغرب زيادة بنسبة 31%، وإلى السودان 12%.

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