مطار الشارقة يدعو المسافرين إلى استخدام الخدمات الذكية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن مطار الشارقة عن جهوزيته التامة للتعامل مع ارتفاع وتيرة الطلب على السفر من الشارقة وإليها خلال ذروة موسم الصيف، مع اتخاذه أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الصحية والاحترازية، بما يضمن تقديم تجربة سفر آمنة لجميع المتعاملين، داعياً المسافرين إلى استخدام الخدمات الذكية لإنهاء إجراءات السفر ذاتياً.

وأكد مطار الشارقة أنه يعمل على التعامل مع النمو المتزايد في أعداد المسافرين وسط خطة عمل مسبقة، وبالتنسيق مع جميع الشركاء، لتسهيل عملية دخول وخروج المسافرين بانسيابية بما يضمن سلامتهم، متخذاً مجموعة إجراءات وتدابير متكاملة تمكن المسافرين من إتمام إجراءات سفرهم بسهولة، والمتمثلة في أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، مثل خدمة إنهاء إجراءات السفر ذاتياً، وخدمة البوابات الذكية.

ودعا مطار الشارقة إلى ضرورة تواجد المسافرين في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع رحلاتهم، خصوصاً مع تزايد الإقبال على السفر في عطلة عيد الأضحى وموسم الصيف، ما يسهم في جعل رحلتهم أكثر أمناً وسلاسة.

كما شدد على أهمية استخدام الخدمات الذكية لإنهاء إجراءات السفر ذاتياً، والتي تتيح للمسافرين إنجاز كل معاملات سفرهم بسرعة، وتقلص من وقت انتظارهم، وتعزز من تجربة سفرهم عبر المطار.

وأوضح أنه يمكن للمسافرين عبر مطار الشارقة، الاستفادة من خدمات إنهاء إجراءات السفر ذاتياً عبر طباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة من خلال أجهزة السفر الذاتي، وكذلك طباعة ملصقات الحقائب وإلحاقها بالأمتعة، ثم تسليم الأمتعة لمنصة التسليم الذاتي للحقائب.

وكشف مطار الشارقة أنه يوفر خدمة التحقق الآلي لبطاقات الصعود للطائرة، من خلال نظام التحقق الآلي لبطاقات الصعود المطبوعة مسبقاً أو الموجودة على الهواتف النقالة، ومطابقتها مع البيانات الموجودة.

فضلاً عن ذلك، يتيح مكتب الاستعلامات الذكي للمسافرين، فرصة التواصل مع قسم الاستعلامات في مطار الشارقة افتراضياً من خلال المكالمات الصوتية والمرئية، ويتميز بجهوزيته للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى توفير خريطة المطار التفاعلية لتسريع وصول المسافرين إلى المرافق المطلوبة.

دعوة المسافرين إلى التواجد في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع رحلاتهم.

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