تراجع الأسعار و«الأضحى» يحركان الطلب على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، انخفاضات راوحت قيمتها بين 6.5 و8.25 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليسجل إجمالي التراجع في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين 12 درهماً، في وقت قال فيه مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» إن تراجع أسعار الذهب وموسم عيد الأضحى حركا الطلب على مشغولات الذهب الجديدة.

أسعار الذهب

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 211.5 درهماً، بانخفاض قيمته 8.25 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً مبلغ 198.5درهماً، بتراجع بلغ ثمانية دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 189.5 درهماً، بانخفاض بلغ 7.5 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 162.5 درهماً، بتراجع قدره 6.5 دراهم.

تحسن الطلب

وقال مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن الأسواق شهدت أخيراً تحسناً لافتاً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، بدعم من انخفاضات الأسعار التي سجلها المعدن الأصفر، إضافة إلى موسم عيد الأضحى.

ولفت إلى أن تحسن المبيعات جاء بعد فترة بطء في الطلب خلال الأسبوعين السابقين، وهو ما يجعل منافذ البيع تعوّل على عطلة نهاية الأسبوع، التي تواكب عطلة عيد الأضحى لتنشيط المبيعات بنسب أكبر.

قرارات الشراء

من جهته، توقع مدير شركة «ماشوم» للمجوهرات، راج باهي، أن تشهد الأيام المقبلة تحسناً أكبر في مبيعات المشغولات الذهبية، لاسيما مع تفضيل عدد من المتعاملين شراء الهدايا خلال فترة العطلة، مشيراً إلى أن بعض المتعاملين يؤجل قرارات الشراء أملاً في انخفاضات سعرية إضافية.

وقال إن عيد الأضحى من المناسبات المحفزة لحركة الشراء في الأسواق، وهو ما قد ينشط الطلب، مقارنة بفترات هدوء شهدتها الأسواق خلال الأيام السابقة، التي كانت تخلو من المحفزات السعرية والمناسبات.

انتعاش المبيعات

في السياق نفسه، اتفق مدير شركة «ريكيش» للمجوهرات، ريكيش داهناك، في أن المبيعات بدأت في التحرك تدريجياً نحو التحسن، بدعم من الانخفاضات الأخيرة التي سجلتها أسعار الذهب، إضافة إلى إقبال بعض المتعاملين على شراء الهدايا بمناسبة عيد الأضحى.

وتوقع داهناك انتعاش المبيعات بنسب أكبر خلال الأيام المقبلة.

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