«طيران الإمارات»: 24 ألف رحلة مجدولة خلال يوليو وأغسطس

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كثفت «طيران الإمارات» استعداداتها لتصاعد معدلات حركة السفر خلال ذروة موسم الصيف، بما في ذلك وجهاتها الأوروبية الـ39، مع إعادة تشغيل خط «لندن ستانستد»، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.

وأفادت الناقلة في بيان، بأنه ومع تشغيلها أكثر من 24 ألف رحلة مجدولة إلى 129 مطاراً حول العالم ومنه خلال يوليو وأغسطس، فقد عملت عن كثب مع شركائها في خدمات المناولة الأرضية بالمطارات حول العالم، لضمان سير عملياتها بسلاسة وانسيابية خلال فترة الذروة.



منصات دعم

وأكدت «طيران الإمارات» أنها خصصت موارد إضافية لضمان سلاسة حركة المسافرين الذين يتابعون رحلاتهم عبر مقرها بدبي، إذ سيحظى المسافرون الذين يزورون دبي أو يتوقفون فيها، في زيارة قصيرة خلال الصيف، بإنجاز إجراءات سفرهم بسلاسة كبيرة عند الوصول والمغادرة، مع توافر منصات مدعومة بإمكانات البصمة الحيوية لإنجاز إجراءات السفر، فضلاً عن إمكانية استخدام خيارات مريحة متنوعة لإنجاز إجراءات السفر، بما في ذلك عبر الهاتف الذكي، الانترنت، ومن المنزل، وأجهزة الإنجاز الذاتي لإجراءات السفر.



الطائرة العملاقة

كشفت «طيران الإمارات» أنها عملت أيضاً على تشغيل طائراتها العملاقة من طراز «إيرباص إيه 380» ذات الطابقين لخدمة 30 مدينة ضمن شبكة رحلاتها، ومنها وجهات أوروبية تحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين، مثل أمستردام، دوسلدورف، هامبورغ، لندن غاتويك، لندن هيثرو، روما، باريس، مدريد، مانشستر، ميلانو، فيينا، وزيوريخ.



خدمات نوعية

ولفتت إلى أن المسافرين على متن رحلاتها يحظون بتجربة سفر فريدة وخدمات نوعية في الأجواء أو على الأرض، بما في ذلك خدمة السيارة مع سائق المجانية من المطار وإليه، والتي توفرها لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في كافة المُدُن التي تخدمها الناقلة تقريباً.



تحديثات الرحلات

وأوضحت «طيران الإمارات» بأنه يمكن للمسافرين، تلقي أحدث المعلومات بشأن مواعيد الرحلات، من خلال تحميل «تطبيق طيران الإمارات»، أو تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم بالضغط على مفتاح «إدارة حجزي» على الموقع الشبكي: emirates.com. كما يتعين على المسافرين مراجعة أحدث متطلبات واخطارات السفر قبل بدء رحلاتهم، ومراعاة الوصول في وقت مبكر للانتهاء من اجراءات سفرهم، ما يتيح لهم وقتا كافياً لإنهاء الإجراءات الرسمية في المطارات.

صالات المسافرين

لفتت «طيران الإمارات» إلى أن المسافرون على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، والأعضاء المؤهلين في برنامج «سكاي واردز» لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، يحظون بإمكانية إنجاز إجراءات السفر بشكل مبكر، واستخدام صالات «طيران الإمارات» في 21 مطاراً خارج دبي، بما في ذلك الصالة التي أعيد افتتاحها حديثاً في العاصمة التايلندية بانكوك.



وفي أستراليا، من المقرر إعادة افتتاح صالات «طيران الإمارات» في مطارات سيدني، ملبورن، وبيرث في نهاية يوليو الجاري. كما يمكن للمسافرين إلى وجهات لا توجد فيها صالات خاصة الاستفادة من الترتيبات التي وفرتها «طيران الإمارات» مع صالات انتظار شريكة في 100 مطار آخر.

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