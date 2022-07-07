سهم «تيكوم» بين أنشط التداولات في سوق دبي المالي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

حلّ سهم «مجموعة تيكوم» في المرتبة الثالثة بين أنشط التداولات في سوق دبي المالي، أمس، قيمة وحجماً، وذلك في اليوم الثاني من تداوله، بقيمة بلغت 28.2 مليون درهم، تعادل ما نسبته 11.2% من قيمة التداولات الإجمالية في السوق، فيما بلغ حجم التداول على السهم نحو 11.94 مليون سهم، تشكل نسبة 12.6% من إجمالي حجم التداول في سوق دبي المالي الذي بلغ 94.97 مليون سهم.

واجتذبت الأسهم المحلية زخماً في السيولة خلال تداولات، أمس، متجاوزة 1.42 مليار درهم، بحجم تداولات بلغ 258.56 مليون سهم من خلال تنفيذ 15.29 ألف صفقة.

سوق دبي المالي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، متراجعاً بنسبة 1.9% عند مستوى 3062 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 251 مليون درهم، فيما شهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم خمس شركات من أصل 30 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 23 شركة، وبقيت أسهم شركتين على ثبات.

«أبوظبي للأوراق المالية»

بدوره، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضاً بنسبة 0.2%، عند مستوى 9194 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم.

ومن أصل 53 شركة تم تداول أسهمها، فقد ارتفعت أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 30 شركة، وبقيت أسهم ست شركات على ثبات. وأقفل سهم «أبوظبي الأول» مرتفعاً بنسبة 0.5% عند 18.60 درهم، وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم، بينما انخفض سهم «بروج» بنسبة 0.7% عند 2.88 درهم، وسط تداولات قاربت 13 مليون سهم.

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