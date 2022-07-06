الإمارات تطلق مبادرة عالمية لجذب أفضل الكفاءات والشركات الرقمية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أطلقت حكومة دولة الإمارات مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية» العالمية، لجذب 7000 من أصحاب الكفاءات العالمية، و300 شركة رقمية، خصوصاً تلك التي تركز على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، وتزويدها بأساسيات دخول السوق اللازمة للانطلاق والتوسع من داخل دولة الإمارات، ورفد الاقتصاد الوطني بما يقارب 500 مليون دولار.

أهداف المبادرة

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية تقوم على الانتقال بالمسيرة التنموية لدولة الإمارات إلى آفاق غير مسبوقة، مع دخول حقبة الـ50 عاماً المقبلة، وفي إطار مئوية الإمارات «2071» الساعية إلى أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم.

وتهدف المبادرة إلى التعريف بالجانب الاقتصادي والاستثماري في دولة الإمارات، والاستفادة من الميزات التنافسية الفريدة لدولة الإمارات ومكانتها العالمية، مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار والابتكار، لدعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة، فضلاً عن إبراز مكانتها كأحد أنشط المراكز الاقتصادية والاستثمارية حول العالم، وأسرعها نمواً وأكثرها استدامة.

حقبة جديدة

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات تدخل حقبة جديدة من التطور، وفق رؤية واضحة واستراتيجيات متكاملة، لتوفير الممكّنات اللازمة لاحتضان أصحاب الكفاءات العالمية، والشركات القائمة على مفاهيم وتطبيقات الاقتصادات الجديدة، خصوصاً تلك التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بهدف تشجيعها للانتقال إلى الإمارات.

مجموعة تسهيلات

وقال الزيودي إن المبادرة ستشجع أكثر من 300 شركة تكنولوجيا عالمية ونحو 7000 من أصحاب الكفاءات العالية على الانتقال إلى دولة الإمارات، إذ تقدم مجموعة شاملة من الإجراءات لتسهيل انتقال الشركات إلى الدولة، بما فيها تلك المتعلقة بعمليات التأسيس لتسريع الحصول على التراخيص، وإصدار التأشيرات، والإقامة الذهبية، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، والحصول على التمويل المصرفي والحوافز الإيجارية التجارية والسكنية اللازمة.

وأضاف: «نعمل في دولة الإمارات بجهود متضافرة ومتكاملة بين الجهات الاتحادية والمحلية للارتقاء بمكانة الدولة لتكون المركز الابتكاري الرائد في العالم مستقبلاً.. نريد أن نضمن أن الشركات الرقمية الواعدة في العالم يمكنها الحصول على جميع المزايا التي توفرها بيئتنا الاستثمارية الجذابة والصديقة للأعمال».

وتابع الزيودي: «العديد من الشركات العالمية تتواصل معنا بشكل مباشر، وتبحث فرص الاستفادة من المزايا الفريدة لدولة الإمارات، وجذب مواهبها وأفكارها ومشروعاتها ذات النمو المرتفع إلى الدولة».

وكشف الزيودي عن انضمام سبعة شركاء استراتيجيين للمبادرة، مع توقعات بانضمام المزيد، هم: سوق أبوظبي العالمي، مركز دبي المالي العالمي، المنطقة الحرة في دبي الجنوب، مركز دبي للسلع المتعددة، مدينة دبي للإنترنت، بنك الإمارات دبي الوطني، منصة WIO.

«دبي الجنوب»

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين: «يسعدنا الانضمام إلى خطة NEXTGEN للاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما أن هذه المبادرة المهمة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في الدولة تهدف إلى جذب أفضل الشركات والمواهب في قطاع التكنولوجيا لتعزيز اقتصاد الإمارة».

وأضاف: «تتماشى رؤيتنا في (دبي الجنوب) مع جميع المبادرات الحكومية، وسنواصل دعمنا الكامل لتلبية احتياجات الشركات، وتسهيل إجراءات تأسيس أعمالها، لتحقيق أهداف هذه المبادرة».

سوق أبوظبي العالمي

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد جاسم الزعابي، إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها، وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل منظومتها الحيوية الشاملة للأعمال واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وأضاف: «يلعب سوق أبوظبي العالمي دوراً أساسياً في تعزيز المشهد المالي المزدهر في الدولة من خلال لوائحه التنظيمية الرائدة، وما يقدمه من حلول وخدمات مبتكرة لتمكين مجتمع الوساطة المالية وجذب المزيد من السيولة والاستثمارات للدولة».

وأكد أن مشاركة سوق أبوظبي العالمي في هذه الحملة خطوة تقدمية، بما يتوافق والالتزام بالعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية في الدولة والهيئات التنظيمية، والقطاع الخاص لتطوير نهج شامل، يعزز مكانتنا العالمية كمركز استثماري مبتكر.

«دبي المالي العالمي»

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن المركز نجح في إرساء دعائم أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية، وأضخم مجتمع للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم اليوم 600 شركة تمثل 60% من شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، فيما يشتمل ذلك على 34 شركة من منطقتي أوروبا وجنوب آسيا، تأكيداً على مكانة مركز دبي المالي العالمي، خياراً مفضلاً للشركات، وقدرته على مساعدتها في دخول الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

مدينة دبي للإنترنت

أما المدير العام لمدينة دبي للإنترنت، عمار المالك، فقال إن الرؤى والاستراتيجيات التي وضعتها قيادتنا في مجالات سهولة ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية نجحت في بناء بيئة أعمال تنافسية اجتذبت أفضل المواهب والكفاءات من جميع أنحاء العالم، ما رسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال، مشيداً بالدور المحوري الذي أسهمت به مدينة دبي للإنترنت على مدار أكثر من عقدين في بناء بيئة أعمال شاملة تدعم مختلف قطاعات التكنولوجيا.

دولة عالمية منفتحة على الإبداع والابتكار

تستهدف المبادرة استقطاب الشركات من جميع أنحاء العالم، خصوصاً تلك التي تركز على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، وتزويدها بأساسيات دخول السوق اللازمة للانطلاق والتوسع من داخل دولة الإمارات.

ولدى هذه الشركات مطورون ومبرمجون، ومستشارون ذوو مهارات عالية في مجال الذكاء الاصطناعي، والألعاب، وعلوم البيانات، والبرمجيات. ومن الأهمية بمكان استضافة المواهب داخل الدولة ضمن جهود استقطاب واستبقاء أفضل العقول وأصحاب الأفكار الخلاقة من كل أنحاء العالم.

كما تسلط المبادرة الضوء على الفرص الواعدة التي تقدمها الإمارات كدولة عالمية منفتحة على الإبداع والابتكار والتجارب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجديدة، وبالاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة، والتسهيلات التشريعية المتقدمة، والكفاءات الماهرة والمواهب المبدعة التي تجتمع فيها من كل دول العالم.

منصة Wio

قال الرئيس التنفيذي لمنصة «Wio»، جايش باتل، إن المنصة تقدم للمستثمرين منصة مصرفية رقمية قوية لدعم احتياجاتهم المالية والاستثمارية، مع إمكانية الوصول إلى منظومة استثمارية متكاملة، تماشياً مع جهود دولة الإمارات الرامية لأن تصبح عاصمة الاستثمار الرائدة على مستوى العالم.

تأشيرات ذهبية

يقدم البرنامج الوطني للمبرمجين تأشيرات ذهبية لـ100 ألف مبرمج. وتهدف دولة الإمارات أيضاً إلى تأسيس 1000 شركة رقمية جديدة وزيادة الاستثمار في الشركات الناشئة من 400 مليون دولار تقريباً إلى 1.3 مليار دولار.

مركز دبي للسلع المتعددة

قال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة: «باعتبارها المنطقة الحرة الأسرع نمواً في العالم مع أكثر من 21 ألف شركة مسجلة، يسعدنا الشراكة مع وزارة الاقتصاد في هذه المبادرة الاستراتيجية».

وأضاف: «من خلال تسهيل عمليات تأسيس الأعمال، وتسيير الخدمات الرئيسة، ستعمل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على استقطاب الشركات المبتكرة وذات التقنية العالية من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات، والتي تواصل إظهار جاذبيتها التجارية كمركز عالمي للأعمال».

بنك الإمارات دبي الوطني

قال نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم: «يسعدنا أن نكون من أوائل شركاء هذه المبادرة الفريدة والهادفة لاستقطاب الكوادر البشرية الماهرة والمتمرسة إلى دولة الإمارات، لوضع بصمتهم في مسيرة النمو والتطور الاقتصادي في المنطقة».

وأضاف: «نؤمن بأن هذه المبادرة تنسجم مع استراتيجيتنا طويلة الأجل، ونثق بأنها ستسهم في استشراف المرحلة المقبلة من زخم النمو والابتكار المتصاعد في دولة الإمارات».

الإمارات من أسرع الاقتصادات نمواً

تعد دولة الإمارات من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الاقتصادي إلى 4.2% في عام 2022.

وحلت الإمارات في أبريل 2022 في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل منظومة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2022، إضافة إلى كونها الدولة الأفضل على مستوى المنطقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

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