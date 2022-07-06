«موانئ أبوظبي» و«إس إي جي» الأوزبكية تدخلان في شراكة خدمات لوجيستية

المصدر: طشقند ـ وام

أطلقت مجموعة موانئ أبوظبي، مشروعاً مشتركاً مع «إس إي جي»، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في أوزبكستان، يهدف إلى تأسيس شركات شحن وخدمات لوجستية جديدة، كما وقعت اتفاقية مبدئية لتطوير مركز لتجارة الأغذية في أوزبكستان.



مكتب المجموعة

ونظراً لحجم المشروعات المقررة بموجب الاتفاقات الموقعة في العاصمة الأوزبكية، طشقند، فقد شهدت مراسم التوقيع، الإعلان عن افتتاح مجموعة موانئ أبوظبي مكتب لها في أوزبكستان، والذي يعد الأول للمجموعة في منطقة آسيا الوسطى، إذ سيتولى مهام الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقات، والتنسيق مع المقر الرئيسي للمجموعة في أبوظبي، بهدف ضمان سير العمل على المشروعات، وتلبية متطلبات التنفيذ.



شراكة لوجيستية

ويطلق الجانبان بموجب الاتفاقات، شراكة للخدمات اللوجستية والشحن البري تغطي مجالات الشحن متعدد الوسائط، وخدمات النقل البري والجوي، وبالسكك الحديدية، وتطوير موانئ داخلية، ومستودعات للحاويات، وتشييد بنى تحتية للخدمات اللوجستية والتخزين، وتعهيد الخدمات اللوجستية، والتخليص الجمركي.



مركز تخزين

وتم التوقيع كذلك على اتفاقية مبدئية لدعم تطوير مركز متكامل لتخزين وتوزيع الأغذية، لتحسين قدرات أوزبكستان في مجال تجارة الأغذية على امتداد الأسواق العالمية وتعزيز الأمن الغذائي في آسيا الوسطى.

ويتعاون الجانبان بموجب الاتفاقية المبدئية، للاستفادة من الفرص المشتركة المتاحة في مجالات تخزين ونقل الأغذية، وضمان الأمن الغذائي، فضلاً عن استطلاع الحلول المتكاملة التي يمكن توظيفها في المشروع.



التبادل التجاري

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأوزبكستان حقق نمواً بنسبة 22% ليصل إلى 486 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأضاف أن توقيع «مجموعة موانئ أبوظبي» اتفاقيتين استراتيجيتين لإنشاء مركز لوجستي وخدمات الشحن ومركز لتجارة الأغذية في أوزبكستان، يأتي في إطار توجيهات القيادة الهادفة إلى تنويع علاقتنا الاقتصادية، والعمل على إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.

وأشار إلى أن أوزبكستان من الدول المهمة المصدرة للغذاء، خصوصاً لدول آسيا ووسط آسيا ومن خلال هذا المشروع الاستراتيجي، سيتيح الفرصة لإعادة توجيه جزء كبير من المنتجات الغذائية المتوفرة في أوزبكستان إلى دولة الإمارات والمنطقة.



توظيف الخبرات

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، فلاح محمد الأحبابي، إن الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرامية إلى تمتين العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع جمهورية أوزبكستان، معرباً عن سعادته بهذه الفرصة التي تتيح للمجموعة توظيف خبراتها ومواردها الكبيرة للمساهمة في دعم جهود الشركاء في أوزبكستان لمواجهة بعض أهم التحديات اللوجستية، والاستفادة من الفرص الواسعة المتاحة لديهم.



محاور الاتفاقية

في السياق نفسه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن الاتفاقات تشمل عدة محاور تتمثل في إنشاء شركة لوجستية مقرها أوزبكستان، تخدم السوق الأوزبكي من الصادرات والواردات، من خلال ميناء خليفة والمنطقة الصناعية «كيزاد»، بحيث تكون منصة للمنتجات الأوزبكية، إضافة إلى إنشاء مقر رئيسي للأغذية في أوزبكستان يكون مكملاً للمركز الإقليمي للأغذية - أبوظبي في «كيزاد».

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