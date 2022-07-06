غرفة دبي تكرم المتميزين في الأداء التصديري

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي:

في إطار جهودها لتقدير ودعم وتشجيع الأداء التصديري للشركات العاملة في دبي، وضمن مبادرتها "أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية"، كرّمت غرفة تجارة دبي في مقرها الشركات الفائزة بالمبادرة والتي تفوقت بأدائها التصديريفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (يناير- أبريل 2022).

وحصلت شركة " كابيتال ستيل تريدينغ" على جائزة الشركة صاحبة أعلى قيمة في الصادرات لشهر يناير، ومصنع "تمور البركة" على جائزة الشركة المصدرة لأكبر عدد من الأسواق لشهر فبراير، وشركة " نصار الرفاعي لتجارة الخضروات والفواكه" على جائزة الشركة الأكثر إصداراً لشهادات المنشأ لشهر مارس، وشركة "سام للمعادن الثمينة" على جائزة أعلى قيمة صادرات ضمن الشركات الناشئة لشهر أبريل.

وأشاد نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي عتيق جمعة نصيب، بالشركات الفائزة، مؤكداً على أهمية هذه المبادرة وكونها تحفز وتشجع شركات دبي على تطوير أدائها والاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة وغرفة تجارة دبي لتوسيع نشاطها في الأسواق الخارجية، متمنياً لهم المزيد من التميز والتألق في نشاطاتهم التصديرية المتنوعة.

وأضاف نصيب أن مبادرة "أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية" نجحت في أن تصبح أداة هامة لتحفيز الأداء التصديري، وتعزيز اعتماد الشركات على الابتكار في ممارساتها التصديرية، مؤكداً حرص الغرفة الدائم بتعزيز تنافسية أعضائها وتوفير الدعم لهم وتسهيل ممارستهم لأنشطتهم التجارية.

وتم اختيار الشركات الفائزة في المبادرة بناءً على قاعدة بيانات شهادات المنشأ في غرفة تجارة دبي، حيث يكون الاختيار كل شهر ويكون مبنياً على معيارٍ مختلفٍ عن الآخر مثل عدد وجهات التصدير، أو أعلى قيمة صادرات للشهر، أو أعلى عدد شهادات منشأ تقدمت للحصول عليها.

وأعتبر مديرو الشركات الفائزة أن التكريم يشكل حافزاً لبذل المزيد من الجهود في مجال عملهم، وعاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الأعمال ضمن إطارٍ يحقق الفائدة والسمعة العالية للشركات، ويساهم في دعم مسيرة نمو الاقتصاد في دبي.

وكانت الغرفة قد أطلقت مبادرتها " أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية" في العام 2009 تحت مسمى "أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الفصلية" وقد تم إعادة تصميم المبادرة لتصبح شهرية بدلاً من فصلية بعد النجاح الذي حققته في تحفيز أعضاء غرفة دبي على تعزيز أدائهم التصديري.

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