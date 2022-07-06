«دو» تطلق عرضاً حصرياً لكبار المواطنين والمتقاعدين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عرضاً خاصاً بكبار المواطنين من أبناء الإمارات، تكريماً لجهودهم وعطائهم، لافتة إلى أن مبادرتها تأتي تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات بتوفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين والمتقاعدين.

ويوفر العرض الذي صُمم خصيصاً لتلبية متطلبات هذه الفئة المهمة في المجتمع الإماراتي ومنحهم المزيد من القيمة مقابل المال، إضافة إلى مجموعة مزايا أخرى، لحاملي بطاقة «ذُخر»، وبطاقة «بركة الدار»، وبطاقات أو شهادات «متقاعد»، خصماً بنسبة 50% على باقات الهاتف المحمول للمؤسسات والباقات الحكومية القياسية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميزات ذات القيمة المضافة، والمصممة لتحسين أنماط حياة شريحة كبار المواطنين.



وتم الإعلان عن العرض خلال فعالية خاصة نظمتها «دو»، بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، وبحضور عدد كبير من كبار المواطنين، إضافة إلى أعضاء فريق «دو»، يتقدمهم مدير إدارة تنفيذي بقطاع الخدمات الحكومية وحسابات المتعاملين الرئيسين في الشركة، جاسم العوضي، والذين عملوا على مساعدة كبار المواطنين على تفعيل العرض الجديد، وإتمام الإجراءات المطلوبة.



وتقدّم هذه الباقة للهاتف المحمول من «دو» مجموعة من المزايا المتكاملة، بما في ذلك دقائق محلية غير محدودة للاستخدام داخل دولة الإمارات، ودقائق دولية غير محدودة من الإمارات إلى مجموعة من الوجهات التي يغطيها العرض الجديد.

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