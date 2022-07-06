سهم «تيكوم» يقتنص 75% من سيولة «دبي المالي»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

تصدّر سهم «مجموعة تيكوم» التداولات في سوق دبي المالي، أمس، قيمة وحجماً، في اليوم الأول من تداوله، بقيمة بلغت 407.37 ملايين درهم، تعادل 74.73% من قيمة التداولات الإجمالية في السوق، فيما بلغ حجم التداول على السهم نحو 158.80 مليون سهم، تشكل نسبة 68.67% من أحجام التداول في السوق الذي بلغ 231.25 مليون سهم.

واجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات أمس، متجاوزة 1.61 مليار درهم، بحجم تداولات 373.54 مليون سهم، من خلال تنفيذ 13.8 ألف صفقة.

سوق دبي المالي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، متراجعاً بنسبة 1.13% عند مستوى 3121.8 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 545.129 مليون درهم، فيما شهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم ثماني شركات من أصل 31 شركة تم تداول أسهمها، بينما انخفضت أسهم 20 شركة، وبقيت أسهم ثلاث شركات على ثبات.

أبوظبي للأوراق المالية

وفي أبوظبي، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.3%، عند مستوى 9210 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.1 مليار درهم.

ومن أصل 48 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 10 شركات، وانخفضت أسهم 32 شركة، وبقيت أسهم ست شركات على ثبات.

تداول «تيكوم»

وبدأ أمس الثلاثاء الخامس من يوليو 2022، تداول أسهم «مجموعة تيكوم» تحت رمز التداول «TECOM»، وذلك بعد اكتمال طرحها العام الأولي، وإدراجها بنجاح في سوق دبي المالي.

افتتاح السوق

واحتفالاً باكتمال إدراجها الرسمي، قرع رئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك، جرس افتتاح السوق، بحضور كل من الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة»، أميت كوشال، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول، والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي.

إنجاز مهم

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك، إن إدراج «مجموعة تيكوم» في سوق دبي المالي يُشكل إنجازاً مهماً لإمارة دبي ككل، وخطوة تاريخية في مسيرة الشركة الحافلة بالنجاح.

وأوضح أن تحوُّل المجموعة إلى شركة عامة مدرجة، سيتيح للمستثمرين الاستفادة من مكانتها الرائدة، كمساهم بارز في مجال مجمعات الأعمال الحيوي في دبي، وتمتعها بإمكانات فريدة تؤهلها للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الإمارة والأسس القوية لاقتصادها الكلي.

تطوير الأسواقمن جانبه، رحّب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، هلال المري، بإدراج «مجموعة تيكوم» في سوق دبي المالي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً جديداً يعكس رؤية القيادة في تطوير أسواق الإمارة المالية، وتعزيز مكانتها، مركزاً عالمياً حيوياً لأسواق رأس المال.

وقال: «يُشكل نجاح إدراج (مجموعة تيكوم)، وهو ثاني إدراج في السوق ضمن خطة رؤية الإمارة خلال ثلاثة أشهر، مؤشراً قوياً على التزام اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات بقيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بتسريع تنفيذ استراتيجية تطوير أسواق المال والمضي قدماً نحو تحقيق أهدافها. كما يُشكل هذا الإدراج دليلاً على مستوى الثقة الراسخة بالسوق لدى مختلف الأطراف المشاركة».

نموذج تجاري

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تيكوم»، عبدالله بالهول: «فخورون بنجاح الطرح العام الأولي للمجموعة، وبدء فصل جديد من قصة نجاحنا كشركة عامة مدرجة في سوق دبي المالي». وأضاف: «يُشكل الطلب الاستثنائي الذي شهدناه من قاعدة مستثمرين متنوعة جغرافياً، مؤشراً واضحاً على الثقة الكبيرة بـ(مجموعة تيكوم)، وما تتميز به من نموذج تجاري مربح وأسس مالية متينة ومرونة تشغيلية عالية. كما يؤكد إقبال المستثمرين القوي على الطرح ثقتهم بقدرة الشركة على تنفيذ استراتيجية نموها واضحة المعالم، والتزامها الراسخ بأفضل معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات».

تنويع الفرص

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، حامد علي: «سيسهم إدراج (مجموعة تيكوم) التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاح في تطوير وإدارة مجمعات الأعمال المتخصصة في دبي، بالدفع قُدُماً باستراتيجية سوق دبي المالي الرامية إلى تنويع الفرص الاستثمارية لقاعدة المستثمرين المحليين والدوليين المتنامية، فضلاً عن تعزيز القيمة السوقية وتنويع قطاعاته. ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم جهودنا لتسهيل استفادة الشركات من خدمات السوق، وتمكين المالكين من طرح أسهمهم للبيع، وإتاحة منصة عالية الكفاءة لجمع رأس المال».

طرح أولي

وكانت «مجموعة تيكوم» نجحت في جمع نحو 1.7 مليار درهم من خلال طرحها العام الأولي، في ما تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح العالمي عند 2.67 درهم للسهم الواحد.

واشتمل الطرح على إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة.

واستقطب الطرح العالمي طلباً قوياً أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي، بينما سجل اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي. ونتيجة للإقبال الاستثنائي على الطرح من جانب المستثمرين الدوليين، فقد خُصِّص لهم نحو 30% من أسهم شريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة. وستبقى «دي إتش أي أم» مساهم الأغلبية في «مجموعة تيكوم» بحصة تبلغ 86.5% (أو 87.5% مجتمعةً مع دي إتش أي أم منطقة حرة).

الحدود السعرية

يُذكر أن أسهم «مجموعة تيكوم» أُدرجت وتُتداول ضمن قطاع العقارات في سوق دبي المالي. ولم تُطبَّق أي حدود سعرية لارتفاع أو انخفاض سهم المجموعة خلال اليوم الأول للتداول، على أن يتم تطبيقها ابتداءً من اليوم الثاني للإدراج.

رأس المال السوقي لـ «دبي المالي» يجاوز 535 مليار درهم

تجاوز رأس المال السوقي لسوق دبي المالي حاجز 535 مليار درهم بعد إدراج أسهم «مجموعة تيكوم»، أمس، في أعقاب النجاح الكبير للطرح العالمي الذي شهد طلباً قوياً مع تسجيل اكتتاب الأفراد في الدولة تغطية بواقع 40 مرة، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات، فقد وصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 521.9 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس، في ما بلغت القيمة السوقية لـ«تيكوم» مع الإدراج نحو 13.4 مليار درهم، لترتفع بذلك رسملة السوق إلى 535.3 مليار درهم. ونشطت التداولات على سهم «تيكوم» خلال الدقائق الأولى من بدء التداول عليه في سوق دبي المالي مستقطباً أكثر من 90 مليون درهم بعد تداول 33.5 مليون سهم.

أبوظبي - وام

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