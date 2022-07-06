إطلاق «e& money» منصة تتيح التحويلات المالية وسداد الفواتير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «e&»، المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات»، عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة للمحفظة الإلكترونية «eWallet» تحت مسمى «e& money»، في خطوة تمثل تحولها إلى شركة تكنولوجيا مالية، وذراع لشركة «e& الحياة»، إحدى ركائز مجموعة «e&»، سعياً للارتقاء بتجارب المتعاملين عبر منصة مالية مبتكرة ومتكاملة.

ويأتي الإعلان عقب النجاح الذي حققته محفظة «eWallet»، بتوفيرها لحلول دفع آمنة ومرنة ولاتلامسية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، لتساعدهم على إتمام معاملاتهم اليومية بشكلٍ سلس.

منصة شاملة

ومن خلال العلامة التجارية الجديدة، ستتحول «e& money» إلى منصة شاملة تلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات المالية للمتعاملين، ما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، مثل الدفعات للوسطاء والبائعين، التحويلات المالية، سداد الفواتير، الإقراض، الاستثمارات، البطاقات المالية ذات العلامة التجارية المشتركة، وخدمات التأمين.

حلول رقمية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«&e الحياة»، خليفة الشامسي: «نرتكز في أعمالنا على أسس متينة للنمو من خلال مجموعة منتجات وخدمات مالية ذات صلة تحسّن أساليب الحياة للمتعاملين، وتعزّز قيمة الأعمال للوسطاء والشركات».

وأضاف: «تعكس e& money مدى التزامنا بتطوير حلول التكنولوجيا المالية الرقمية التي تحدث الأثر الإيجابي، في إطار مساهمتنا في تكوين سوق مالي شامل ومبتكر يلبي جميع الاحتياجات المالية لعملائنا بما يتجاوز الخدمات التقليدية».

وأكد الشامسي أن «e& money» ستشكل بالتزامن مع تطور المنظومة المالية، نقطة ارتكاز للنهوض بالاقتصاد غير النقدي من خلال الاستفادة من قيمة العلامة التجارية لمجموعة e& وقاعدة المتعاملين القوية في الإمارات والأسواق الأخرى، مرحّباً بالشراكات الاستراتيجية مع الشركات الناشئة وروّاد قطاع التكنولوجيا المالية، لتقديم أفضل التقنيات والحلول المبتكرة، مثل المنصات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة التقييم الائتماني.

آمنة وسلسة

وفقاً لبيان المجموعة، ستعزّز «e& money» من تجارب المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وكذلك الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عبر تمكينهم من إجراء معاملاتهم المالية بطريقة سلسة وملائمة وآمنة، والذي من شأنه تحفيز الاقتصاد غير النقدي.

كما ستتيح «e& money» المزيد من الحلول المالية الرقمية التي من شأنها أن تخدم المتعاملين من ذوي الحسابات المصرفية أو من دونها في دولة الإمارات.

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