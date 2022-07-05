سوق دبي المالي يستقبل اليوم بدء إدراج أسهم مجموعة تيكوم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

يستقبل سوق دبي المالي اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من يوليو الجاري إدراج مجموعة تيكوم، التابعة لدبي القابضة، والتي تمتلك وتدير وتشغّل عشرة مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي.

وسيبدأ تداول أسهم تيكوم في سوق دبي المالي تحت الرمز (TECOM) والرقم الدولي الموحد للورقة المالية (ISIN AEE01081T004).

وستبلغ القيمة السوقية للشركة 13.4 مليار درهم، وستحتفظ دي أتش أي أم، بحصة أغلبية تبلغ 86.5% في الشركة (أو 87.5% مجتمعة مع «دي أتش أي أم منطقة حرة».



وحدد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 2.67 درهماً للسهم الواحد أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري وذلك بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر وانتهاء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي (الطرح العام الأولي) يوم الرابع والعشرون من ذات الشهر من العام الجاري.

وبناء على وصول سعر السهم إلى الحد الأعلى للنطاق السعري أشارت التوقعات بوصول العائد إلى 6%.

واستقطب الطرح العالمي طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات (كما هو موضح في مذكرة الطرح الدولية).

وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، ما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة من المؤسسات بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي، بينما تمت تغطية اكتتاب الأفراد بواقع 40 مرة تقريباً وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي، حيث بلغت حصة الشريحة الأولى 2.5% لكل مكتبب.

ونتيجة لهذا الطلب القوي والاستثنائي، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ونجحت تيكوم من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم.

وكما أُعلن سابقاً، اشتمل الطرح العالمي على إتاحة 625 مليون سهم عادي للاكتتاب، تمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال مجموعة تيكوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news