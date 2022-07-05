«دراغون أويل» توقع اتفاقية تجديد شراكة إنتاج في تركمانستان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت «شركة دراغون أويل»، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، اتفاقية تجديد شراكة الإنتاج في تركمانستان مع شركة «تركمان نفط» الحكومية، التي تنتهي في مايو من عام 2025، وذلك لمدة 10 سنوات إضافية، بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، تسدد منها 500 مليون دولار نقداً، في حين تدفع الـ500 مليون دولار المتبقية على 13 عاماً، وتشمل التزام الشركة، ودعم مشروعات الحكومة التركمانية في تنمية المجتمع، والتعليم، والصحة العامة.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية، التي أقيمت في العاصمة التركمانية عشق آباد، الرئيس التنفيذي لـ«دراغون أويل»، المهندس علي الجروان.

خطط التوسع

وأعرب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة شركة «إينوك» وشركة «دراغون أويل»، سعيد محمد الطاير، عن سعادته بإعلان تمديد شراكة الإنتاج، الذي ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تأكيد قوة التزام الشركة تجاه تعزيز حضورها وتواجدها الراسخ في تركمانستان.

وأكد أن الشركة تطمح إلى دعم خطط التوسع الحالية، مع مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق مزيد من الاكتشافات بشكل مستدام في هذه السوق الواعدة.

وأضاف الطاير أن العلاقات بين الإمارات وتركمانستان تتطور بشكل كبير، وتسير بخطى ثابتة مع ضخ استثمارات جديدة تسهم في تطوير العلاقات وتوطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى الاستثمارات التي تقوم بها «دراغون أويل»، والتي عملت لأكثر من 20 عاماً في مجال التنقيب عن النفط والغاز في بحر قزوين، لتحقيق المنفعة المتبادلة.

وأوضح أن توقيع هذا العقد يمثل أيضاً علامة بارزة في رحلة (دراغون أويل) في النمو الاستراتيجي المستدام، وضمن خطة استكمال النمو والتوسع في الأسواق العاملة فيها، بما في ذلك تركمانستان ومصر والعراق، عبر الاستمرار في تكثيف أعمال الاستكشاف وتنمية الحقول، وإصلاح الآبار لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 300 ألف برميل يومياً بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 160 ألف برميل يومياً حالياً، بحسب استراتيجياتها وطموحاتها، وهو ما يستلزم تطوير الأصول الحالية، واكتساب فرص جديدة.

التزام متجدد

من جهته، رحب الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل»، المهندس علي الجروان، بتوقيع اتفاقية تمديد شراكة الإنتاج، لافتاً إلى أنها تمثل التزاماً متجدداً من قبل «دراغون أويل» تجاه استثماراتها المجدية في قطاع النفط والغاز في تركمانستان.

وأكد أن الاتفاقية ستسمح بضخ مزيد من الاستثمارات الإضافية، واستكمال مخططات زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، واستثمار التكنولوجيا والإبداع في دعم الإنتاج، والتحول إلى تميز العمليات لدعم الجدوى الاقتصادية.

مشغل عالمي

يشار إلى أن «دراغون أويل» تطورت خلال العقد الماضي من شركة نفط ذات أصل واحد تعمل فقط في تركمانستان، إلى مشغل عالمي ومنصة دولية للتنقيب والإنتاج، تمتلك أصول إنتاج واستكشاف في مصر والعراق والجزائر وأفغانستان. وتتبع استراتيجية تعتمد على الابتكار وأحدث التقنيات، بهدف تنويع محفظتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتأسيس قيمة لمسهميها.

ويمثل مجمع حقول «تشيليكن»، الذي يقع في بحر قزوين الشرقي في تركمانستان، الأصول المنتجة الرئيسة لـ«دراغون أويل»، ويتألف من حقلين رئيسيين من حقول النفط والغاز البحرية، هما (لام) و(زدانوف) تم تطويرهما وصيانتهما بنجاح منذ عام 2000، إضافة إلى مجمع محتمل آخر.

وعلى مدى 22 عاماً، أنفقت الشركة 8.1 مليارات دولار على حفر الآبار وإنشاء مرافق الإنتاج المناسبة للسماح بإنتاج مستدام، إذ بلغ الإنتاج التراكمي 437 مليون برميل من النفط الخام.

استثمارات متوقعة

من المتوقع أن تصل استثمارات الشركة خلال فترة تمديد العقد لتراوح بين سبعة وثمانية مليارات دولار أخرى، لدعم برامج التوسع والتطوير، فيما تراوح مستويات الإنتاج المستقبلية بين 60 و70 ألف برميل يوماً.

كما من المتوقع أن يصل الإنتاج التراكمي المتوقع من النفط الخام من هذا التمديد إلى 350 مليون برميل حتى عام 2035.

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