«الاقتصاد»: 9657 علامة تجارية مسجلة خلال 6 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 9657 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، بمعدل 53.65 علامة تجارية يومياً، لتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً استثمارياً وتجارياً رئيساً في المنطقة والعالم.

أداء يونيو

وأظهر تقرير العلامات التجارية لشهر يونيو 2022، الذي أصدرته الوزارة، أمس، تسجيل 1562 علامة تجارية في الإمارات خلال يونيو الماضي، في استمرار للأداء القوي الذي يشهده قطاع العلامات التجارية، نتيجة لتنامي جاذبية الدولة مركزاً للأعمال والتصدير وإعادة التصدير للمنطقة والعالم، خصوصاً في ضوء سهولة ممارسة الأعمال، وتيسير إجراءات تسجيل السلع والخدمات، والتسهيلات الجاذبة لأنشطة الشركات.

وأوضح التقرير أن العلامات التجارية المسجلة في يونيو الماضي شملت قطاعات ومجالات سلعية وخدمية رئيسة، تم تسجيلها داخل الدولة، وفي المناطق الحرة، كما شملت شركات محلية وشركات إقليمية وعالمية كبرى.

مجالات وقطاعات

ووفقاً للتقرير، فقد شملت المجالات المسجلة قطاعات عدة، منها: الاتصالات والتكنولوجيا، التعامل الإلكتروني، الرعاية الصحية، الأنظمة الطبية، الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، فضلاً عن قطاعات: النفط، الخدمات اللوجستية، الشحن وإدارة المرافق، المواد الغذائية والمشروبات، الطيران والفضاء، الصناعة، إدارة المطاعم والضيافة، العقارات، تحلية المياه، التعليم، مواد البناء، الاستثمار والتجارة العامة، تجارة التجزئة، السيارات وقطع الغيار، الإلكترونيات والهواتف، التدريب والاستشارات، تنظيم المؤتمرات والمعارض وإدارة الفعاليات، إدارة المشروعات، المحاماة.

أنشطة وشركات

ويعكس الزخم الذي يشهده قطاع العلامات التجارية في الدولة افتتاح شركات محلية جديدة، واستحداث أنشطة جديدة للشركات القائمة بالفعل، فضلاً عن استمرار دخول كبريات الشركات العالمية إلى السوق المحلية، سواء من خلال افتتاح مقار إقليمية لها في الدولة، أو من خلال وكلاء مواطنين أو أجانب.

ووفقاً للوزارة، فقد أسهمت حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الماضية في تعزيز نشاط قطاع العلامات التجارية والقطاعات الأخرى، لتحافظ الدولة على موقعها باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر جذباً وتنافسية على مستوى المنطقة، وعالمياً بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

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