اتفاقية تتيح سداد شيكات الإيجارات في دبي بنظام الخصم المباشر من الحساب

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، للتعاون حول عدد من المبادرات البارزة التي تهدف إلى تعزيز قطاع العقارات، وتسهيل وتبسيط عملياته وإجراءاته في دولة الإمارات.



شيكات الإيجار

وأفاد بيان بأنه ولدعم سوق الإيجارات، سيتم قريباً أتمتة سداد شيكات الإيجار ورقمنتها، من خلال تمكين تحصيل الإيجارات باستخدام «نظام الإمارات للخصم المباشر» التابع لمصرف الإمارات المركزي.

وأوضح البيان أنه تماشياً مع رؤية حكومة دبي لمنظومات الدفع أو السداد اللاورقية، ومبادرة «دبي X10»، فإن هذا التعاون سيتيح لمالكي العقارات وشركات إدارة العقارات، الاستفادة من إلغاء الأنشطة الإدارية المطلوبة لإدارة الشيكات الآجلة يدوياً. كما سيوفر بديلاً رقمياً سلساً للمستأجرين لسداد الإيجار، باستخدام حسابهم المصرفي، بدلاً من إصدار الشيكات وفقاً للممارسات الحالية، ما يتيح لهم أيضاً الاستفادة من خطط السداد المرنة من مالكي العقارات، أو شركات إدارة العقارات.



حسابات غير المقيمين

ويمكن أيضاً للمستثمرين الأفراد من خارج الدولة، الذين يتطلعون إلى شراء العقارات في دبي، فتح حسابات توفير لغير المقيمين بكل سهولة مع بنك الإمارات دبي الوطني، ما يساعد في تسهيل عملية شراء وإدارة عقاراتهم، وتحصيل الإيجارات بسهولة.

وسيحظى المستثمرون الأجانب بدعم فريق متخصص لإدارة العلاقات لتسهيل عملية إتمام إجراءات فتح الحساب.



رقمنة الخدمات

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن: «يعد قطاع العقارات في الدولة واحداً من أفضل القطاعات وأكثرها تنافسية في العالم».

وأضاف: «في إطار رسالتنا الرامية إلى توفير بيئة تنظيمية لخدمة المستأجرين ومالكي العقارات، يأتي إبرامنا لهذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، بما يتماشى مع جهودنا لرقمنة خدماتنا بالكامل وفقاً لـ(استراتيجية دبي اللاورقية)»، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في تسهيل وتبسيط العمليات في سوق العقارات، من خلال استخدام وسائل متطورة، في وقت نمضي فيه قدماً نحو استبدال الأنظمة القديمة المعمول بها.



نظام آلي

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «يسر بنك الإمارات دبي الوطني أن يتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذه المبادرات الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في تزويد الملاك والمستأجرين بنظام آلي لتحصيل وإدارة الإيجارات، إضافة إلى تسهيل عملية شراء العقارات للمستثمرين الجدد غير المقيمين في الدولة».

وأضاف: «سيظل (الإمارات دبي الوطني) ملتزماً بدعم المبادرات التي من شأنها دعم وتمكين الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات على المدى الطويل، وتعزيز مكانة دبي، وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين العقاريين الدوليين».

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