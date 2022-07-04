«فينشوريست» لريادة الأعمال يعود في نسخة «حضورياً»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع فتح باب التسجيل للانضمام إلى مخيم «فينشوريست» لريادة الأعمال، لفصل الصيف للعام 2022 في نسخته الرابعة، والذي يهدف إلى تمكين الشباب الإماراتيين والمقيمين، ضمن الفئتين العمريتين بين 10 أعوام و14 عاماً، و14 و18 عاماً، بإكسابهم مهارات ريادية أساسية، وتنمية قدراتهم الفردية في التعامل مع المشروعات التجارية، بما في ذلك أهم متطلبات تأسيس الأعمال التجارية، ومهارات التعامل مع التحديات التجارية، وتعزيز الثقافة الرقمية في سوق تزداد فيه أهمية التكنولوجيا بشكل متسارع.

حضور فعلي

وأفاد الصندوق في بيان بأن هذه النسخة تتميز عن سابقاتها، بأنها ستتطلب حضوراً فعلياً، وليس افتراضياً، كما في النسخ الثلاث السابقة، حيث من المقرر أن يقام المخيم في مركز الشباب بأبوظبي ضمن ثلاث مجموعات، الأولى من 13 يوليو إلى 22 يوليو، والثانية من 25 يوليو إلى الرابع من أغسطس، وآخرها من الثامن من أغسطس إلى 18 أغسطس المقبل.

فرص مبتكرة

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، علياء عبدالله المزروعي: «يسرنا عودة الأمور إلى طبيعتها، وإطلاق نسخة جديدة من برنامج (فينشوريت)، يتواصل خلالها الطلاب مع بعضهم وجهاً لوجه، وذلك بعد ثلاث نسخ من البرنامج نظمت افتراضياً التزاماً بالإجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة (كوفيد-19)، والتي حققت ناجحاً على الرغم من تنظيمها عن بعد».

وأكدت المزروعي حرص «صندوق خليفة» على إيجاد فرص جديدة مبتكرة، من شأنها تمكين الشباب الإماراتيين والمقيمين من جميع الجنسيات، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الريادية الواعدة، مشيرة إلى أن الصندوق يتطلع إلى تنظيم مخيم صيفي ذي مستوى متقدم، يستهدف الشباب المهتمين بالمشروعات وريادة الأعمال.

وقالت: «نطمح من خلال المخيم الصيفي إلى مساعدة الشباب على تكوين فهم دقيق لريادة الأعمال، من خلال إثراء معرفتهم بها، والتي من شأنها تعزيز فرص نجاحهم، رواد أعمال مستقبليين».

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