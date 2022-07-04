«دبي المالي العالمي» يصدر ورقة عمل حول «مستقبل المراكز المالية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، أمس، ورقة عمل تركز على كيفية معالجة المراكز المالية حول العالم للقضايا المهمة التي تواجه المجتمع حالياً، وتكشف عن رؤية عام 2030 بخصوص المراكز المالية. جاء ذلك بالتعاون مع التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية (WAIFC) ومجموعة الاستشارات «زد/ين» (Z/Yen).

وتم إعداد ورقة العمل بعنوان «مستقبل المراكز المالية»، عقب الاجتماع العام السنوي للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية (WAIFC)، والذي استقطب عدداً من المسؤولين التنفيذيين في المراكز المالية حول العالم إلى مركز دبي المالي العالمي، لتبادل الأفكار حول تصميم السياسات والإجراءات التنظيمية، لتمكين النمو المستدام والثورة الصناعية الرابعة (4IR) وتنمية رأس المال البشري.

وإلى جانب التركيز على الدور الذي تلعبه المراكز المالية في دعم النمو الاقتصادي العالمي، وفتح آفاق الاستثمار أمام الشركات، وإتاحة وصول الأفراد إلى الخدمات المالية، وتمكين التجارة، تستعرض ورقة العمل دور المراكز المالية في العمل، من خلال التعاون والمنافسة، ما يوفر بيئات أعمال تنافسية بمستوى دولي، ويتيح في الوقت ذاته فرص الشراكة مع المراكز المالية الأخرى، لتسهيل التجارة ونقل المعرفة.

كما تستعرض تشجيع النمو بمجال التمويل المستدام، من خلال تطوير استراتيجيات الاستدامة، وصياغة اللوائح، وتطوير أدوات مالية جديدة، والإسهام في تطوير السياسات الوطنية، وتشجيع التغيير التنظيمي، لتمكين التمويل الرقمي من مساعدة الشركات الناشئة على العمل بتكلفة مخفضة، ودعم تطوير أنظمة «اعرف عميلك» والهوية الرقمية، ودعم المبادرات الرامية لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية عبر منصات الهاتف المحمول، بجانب العمل على جذب المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها، وإعادة صقلها عبر ابتكار تدريب مخصص وتطوير شبكات تدعم القوى العاملة المحلية، وتوفر بيئات عمل جذابة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يلعب قطاعا التكنولوجيا والخدمات المالية دوراً جوهرياً في دعم ازدهار اقتصاداتنا. وتنطوي ورقة العمل الجديدة، الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي وشركائه، على توصيات مهمة يجب تحويلها إلى أهداف، يمكن تحقيقها بالشكل الأمثل بالتعاون بين المراكز المالية. وسيتيح تضمين المخرجات زيادة إسهام المراكز المالية في الاقتصاد العالمي، مع توفير فرص الابتكار للعملاء وتعزيز مبدأي الشمولية والاستدامة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news