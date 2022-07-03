"طيران الإمارات" تتهيأ لطفرة في أعداد المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استثمرت طيران الإمارات في العديد من الخدمات التقنية الذكية لضمان سفر سلس لعملائها، وتحث المسافرين، قبيل ذروة موسم السفر في عطلة عيد الأضحى وعطلة المدارس في الدولة اعتباراً من 8 يوليو الجاري، على استكشاف واستخدام مجموعة واسعة من خيارات إنهاء إجراءات السفر المتاحة عبر الإنترنت.

تطبيق طيران الإمارات

يسمح تطبيق طيران الإمارات للمستخدمين بحجز الرحلات وتغييرها، وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية، والتخطيط المسبق للوجبات، وخدمة حجز السيارة مع سائق، وحتى الاختيار المسبق وتخطيط الأفلام لمشاهدتها عبر نظام الترفيه الجوي.

وتذكّر طيران الإمارات عملاءها بضرورة التحقق من متطلبات السفر إلى وجهاتهم، والوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة. كما أن وضع الكمامات مطلوب أثناء التواجد في المطار. ونظراً لتغير متطلبات السفر في مختلف دول العالم باستمرار، فإن على الركاب التحقق من متطلبات اختبار "كوفيد-19" والوثائق الصحية اللازمة للسفر إلى دبي وجميع وجهات طيران الإمارات حول العالم. ويمكن للمسافرين من خلال الاشتراك في خدمة دعم السفر عبر تطبيق الواتس آب تلقي أحدث المعلومات يومياً.

مكتب عجمان

المسافرون من الإمارات الشمالية يمكنهم إنهاء إجراءات السفر على مدار الساعة في محطة حافلات عجمان المركزية وإنهاء الإجراءات قبل 4 ساعات من مغادرة الرحلة، وتقديم المستندات الصحية وتسجيل الأمتعة واستلام بطاقات الصعود إلى الطائرة. وبعد ذلك شراء تذكرة حافلة بـ20 درهماً والتوجه مباشرةً إلى المبنى 3 الخاص علماً بأن خدمة الحافلات منتظمة طوال اليوم من الساعة 4 صباحاً حتى 11:30 ليلاً.

إجراءات السفر عبر الإنترنت

يمكن للمسافرين إنهاء إجراءاتهم عبر الإنترنت قبل 48 ساعة من موعد الرحلة باستخدام خيار تسجيل الوصول عبر الإنترنت على http://www.emirates.com. كما يمكنهم أيضاً اختيار المقعد والوجبة، والاستفادة من خيارات الترقية في اللحظة الأخيرة، وتنزيل بطاقة الصعود الرقمية. وعند الوصول إلى المطار، يسلمون الأمتعة على كاونتر خاص.

ويمكن للمسافرين من دبي إنهاء إجراءاتهم وتسليم حقائبهم في المطار قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة للمغادرين إلى الولايات المتحدة، ثم الانتقال مباشرة إلى إجراءات الجوازات والأمن عند الوصول إلى المطار.

إنهاء الإجراءات منزلياً

خدمة طيران الإمارات لإنهاء إجراءات السفر من المنزل متوفرة في دبي والشارقة وتنفذها "دوبوز DUBZ" حيث يأتي الوكلاء إلى المنزل او الفندق او المكتب وينهون الإجراءات كاملة، بما في ذلك نقل الأمتعة إلى المطار. ويمكن حجز الخدمة قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة، وهي مجانية لركاب الدرجة الأولى.

الإجراء الذاتي

أكشاك الخدمة الذاتية خيار سريع وسهل في المطار. ويمكن للمسافرين اتباع الخطوات على شاشة تعمل باللمس وإكمال عملية تسجيل الوصول أو تشغيلها بدون لمس باستخدام الهاتف المحمول، وعرض مسار الرحلة واختيار المقعد وإضافة رقم سكاي واردز طيران الإمارات. وهناك كاونتر خاص لتسليم أمتعة الذين ينهون إجراءات سفرهم عبر الإنترنت.

المسار البيومتري

النفق الذكي في المبنى 3 بمطار دبي الدولي هو الأول من نوعه في العالم لمراقبة جوازات السفر، حيث يسير الركاب ببساطة عبر نفق ويتم إنهاء إجراءاتهم من قبل سلطات الهجرة بدون تدخل بشري أو الحاجة إلى ختم جوازات السفر. ويحتاج الأمر إلى صورة سريعة عند إنهاء الإجراءات لتسجيل صورة رقمية للوجه. ويمكن للمسافرين إنهاء الإجراءات والدخول إلى صالة طيران الإمارات الخاصة في الكونكورس B، والصعود إلى الطائرة عبر بوابات محددة فقط عن طريق التعرف على الوجه أو باستخدام البطاقة.

البوابات الذكية

يتيح استخدام البوابات الذكية في المبنى 3 الخاص بطيران الإمارات تسريع إجراءات الهجرة عند السفر والعودة. ويمكن للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام جوازات السفر أو بطاقات الصعود إلى الطائرة أو بطاقات الهوية سارية المفعول. كما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو حاملي التأشيرة عند وصول الزائر بجواز السفر البيومتري استخدام البوابات الذكية أيضأً.

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