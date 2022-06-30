زيادات في أسعار الوقود خلال يوليو

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

كشفت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«أي بلس 91» ارتفاعات جديدة في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، وبقيمة تراوح بين 48 و49 فلسا لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل ارتفاعا بقيمة بلغت 62 فلسا مقارنة بأسعار شهر يونيو، بحسب الأسعار أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية شهر يوليو ارتفاعاً من مبلغ 4.15 دراهم سابقا، ليصل إلى 4.63 دراهم، بزيادة بلغت 48 فلسا، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» ارتفاعا من سعر 4.03 دراهم، ليصل إلى 4.52 درهم بزيادة 49 فلسا، وارتفع سعر لتر بنزين «أي بلس 91» من 3.96 دراهم ليصل إلى 4.44 دراهم، بزيادة 48 فلسا.

ويحقق سعر لتر الديزل ارتفاعا من مبلغ 4.14 دراهم لليتر سابقا، ليصل إلى 4.76 درهم بارتفاع بلغ 62 فلسا.

ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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