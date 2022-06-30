114.5 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال النصف الأول من 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رصد تقرير لـ "دبليو كابيتال للوساطة العقارية"، استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي لسوق العقارات في إمارة دبي، حيث اختتم القطاع النصف الأول من العام الحالي بشكل قوي، واعتبر من أفضل الفترات بالنسبة له على الإطلاق، إذ تم إنجاز ما يقارب 43 ألف صفقة بيع، قدرت قيمتها بما يزيد على 114.5 مليار درهم.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، إن القطاع العقاري واصل تحطيم الأرقام القياسية على صعيد المبيعات والمعاملات ليسجل النصف الأول أفضل أداء على الإطلاق بقيمة مبيعات سجلت 114.51 مليار درهم.

وأضاف الزرعوني، أن السوق العقاري في دبي خلال شهر يونيو 2022 حافظ أيضا على حالة الزخم المستمرة منذ العام الماضي من خلال تسجيل 8 آلاف و833 صفقة مبيعات عقارية بقيمة 22.69 مليار درهم، وهو أعلى رقم على الإطلاق لشهر يونيو منذ العام 2009.

وفي الشهر ذاته قبل 13 عاما، سجلت معاملات البيع في السوق العقاري ما قيمته 22.92 مليار درهم.

وعند مقارنة الأداء العام ليونيو 2022 بنظيره في العام 2021، يتبين لنا أن الشهر الماضي قد شهد زيادة في المعاملات بنسبة 42.6%، مع زيادة في القيمة بنسبة 55.4%.

وذكر الزرعوني، أن الفضل في الأداء الاستثنائي لسوق العقارات في الأشهر الأخيرة يعود للمستثمرين الأجانب، مضيفا أن الطلب المتزايد وارتفاع أسعار العقارات وارتفاع العائد على الاستثمار بنسبة كبيرة شجع على تدفق المستثمرين الأجانب.

وتابع: "مما لاشك كان لمعرض (إكسبو 2020 دبي) والذي اختتم أعماله في أواخر مارس الماضي أثر بالغ في الترويج الجيد للاستثمار والإقامة في دبي وزاد الطلب على شراء العقارات".

وأكد رئيس مجلس إدارة "دبليو كابيتال" (الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي)، على أن هذه البيانات تعد دليلاً قوياً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها سوق دبي العقاري.

وذكر أنها تأتي كمؤشر على استمرار وجود توجه إيجابي نحو فرص الاستثمار في أعقاب المبادرات الحكومية المختلفة، بما في ذلك فئات المستثمرين الجديدة التي أضيفت مؤخراً بعد صدور قوانين التأشيرة الذهبية، ما يجعل سوق دبي العقاري من أفضل الوجهات الاستثمارية إقليميًا وعالميا على المدى الطويل.



وكشف أن السوق العقارية في دبي شهدت تغيرا جذريا لا سيما أنها شهدت في السنوات القليلة الماضية تحولا ملحوظا في الاستثمارات، حيث باتت تستقطب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية بعد أن كانت تتركز على المستثمرين المحليين، وذلك بفضل وجود البنية التحتية المتطورة إلى جانب نمط الحياة المميز الذي يشمل أفضل الفنادق والمطاعم في العالم ووسائل الراحة الاستثنائية التي تقدمها، والتي جعلت منها الوجهة الأفضل للعمل والحياة والاستثمار.

وتوقع الزرعوني أن تواصل السوق منحناها التصاعدي خلال النصف الثاني من هذا العام مع تدفق المزيد من المستثمرين الأجانب، بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذتها الدولة مثل تحديث إجراءات الحصول على التأشيرات والاستقرار الاقتصادي.

كما رجح الزرعوني أن التغيرات المستمرة التي تطال قانون العمل في دبي، مع توافر المشروعات الضخمة، ستجذب أعداداً أكبر من المستثمرين.

مبيعات عقارات دبي لشهر يونيو كل عام منذ عام 2000

شهر يونيو قيمة التصرفات- القيمة بالمليار عدد التصرفات- صفقة 2022 22.69 8833 2021 14.6 6192 2020 4.62 2249 2019 5.19 2567 2018 6.44 2383 2017 5.73 2672 2016 9.86 3872 2015 15.29 5624 2014 12.87 5493 2013 11.81 4905 2012 6 2669 2011 4.75 2340 2010 8.69 5469 2009 22.92 11957 2008 12.39 2121 2007 3.98 799 2006 1.46 235 2005 1.2 200 2004 1.33 298 2003 0.615 216 2002 0.523 191 2001 0.321 113 2000 0.096 77

المصدر: بيانات هيئة الأراضي والأملاك في دبي

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