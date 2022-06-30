إنطلاق مفاجآت صيف دبي 2022 غدا

المصدر: دبي - وام

تنطلق غداً فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من "مفاجآت صيف دبي 2022" إيذاناً بموسم جديد من العروض والتخفيضات والجوائز والأنشطة الترفيهية المميزة التي ستستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

وتحتفل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لهذا الحدث السنوي المميز - هذا العام باليوبيل الفضي لمفاجآت صيف دبي حيث سيتم إطلاق العديد من التجارب والفعاليات والعروض الجديدة ليستمتع جميع سكان وزوار دبي بقضاء أمتع الأوقات في ربوع المدينة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة " تنطلق غدا الجمعة دورة استثنائية من مفاجآت صيف دبي احتفالا باليوبيل الفضي لها لتعكس الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام والتي ستقدم المزيد من التجارب المميزة، والفعاليات الترفيهية المشوقة، إلى جانب العروض الترويجية التي تسهم في إثراء تجربة التسوق في مراكز التسوق والمتاجر".

وأضاف " تعاوننا مع شركائنا سيمكننا من دعم وتطور قطاع التجزئة وضمان استمرارية ازدهاره وكذلك تقديم الأفضل لضيوفنا وتمكينهم من قضاء أمتع الأوقات في العديد من الوجهات وخصوصا مع ما تتمتع به دبي من مقومات سياحية هائلة قادرة على تقديم الكثير من التجارب الفريدة التي تلبي مختلف الأذواق وتناسب كافة الفئات العمرية".

ومع بداية دورة هذا العام لمفاجآت صيف دبي تنطلق تخفيضات الـ 25 ساعة وذلك يومي 1 و 2 يوليو بالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لمجموعة "ماجد الفطيم"حيث يمكن لسكان وزوار دبي التوجه إلى "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر معيصم" و"سيتي سنتر الشندغة" للإستفادة من العروض الضخمة والتخفيضات التي تبدأ من 25 بالمائة حتى 90 بالمائة.

وتقدم "مفاجآت صيف دبي" عروضا مذهلة عبر أكثر من 800 علامة تجارية في 3500 متجر حيث يمكن للمتسوقين الإستفادة من تخفيضات تتراوح ما بين 25 بالمائة إلى 75 بالمئة على منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية مفضلة على مدار 66 يوما.

كما تتطلق غدا وبعد غد "عروض الفنادق 24 ساعة" ضمن فعاليات المفاجآت حيث يمكن الحصول على باقات ومزايا رائعة تشمل 19 فندقا في دبي.

ومع كل يوم جديد في الفترة من 3 حتى 27 يوليو سيتعرف المتسوقون على مفاجأة جديدة كلياً من "مفاجآت صيف دبي" وذلك احتفالًا باليوبيل الفضي حيث سيشهد كل يوم الإعلان عن 25 عرضا جديدا من الساعة 10 صباحًا وحتى نفاد الكمية على جميع فئات المنتجات لدى العلامات التجارية الشهيرة في مجالات الرياضة والأزياء والجمال والمنزل والإكسسوار.

كما تتضمن فعاليات" مفاجآت صيف دبي" هذا العام العديد من العروض وفرص الفوز بالجوائز القيمة كالسيارات بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة الموسيقية والترفيهية المتنوعة و"عالم مدهش" في مركز دبي التجاري العالمي وعروض المطاعم وغيرها من الأنشطة والفعاليات المميزة.

وتحظى "مفاجآت صيف دبي" بدعم من الراعي الرئيسي بطاقة "ماستركارد راك بنك" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا" و"السيف" ومجموعة الزرعوني "ميركاتو" ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز" و"بوكس بارك" و"سيتي ووك" ومركز دبي المالي العالمي و"طيران الإمارات" و"إينوك" و"اتصالات" و"لا مير" وماجد الفطيم "مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة" ونخيل مول و"ابن بطوطة مول وذي بوينت وسوق التنين 2 "و"ذا بييتش"و"ذا أوتلت فيليدج".

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