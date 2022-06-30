«طيران الإمارات»: حجوزات الصيف أعلى من مستويات 2019.. ولا نزال نستقبل موظفين جدد

المصدر:
  • دبي ــ الإمارات اليوم
التاريخ:

قال رئيس شركة طيران الإمارات، تيم كلارك، إن مستويات الطلب قوية ومستدامة.


وأضاف كلارك في مقابلة مجلة «إيرلاين ريتينجز»: «نحن نتطلع إلى حجوزاتنا في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2022 وعيد الميلاد، إذ أنها ترتفع فوق مستويات عام 2019».


وتابع: «بحلول نهاية السنة المالية الحالية في 31 مارس 2023، فإننا نأمل أن نختتم بأرباح ونقد في الميزانية العمومية».


وأشار كلارك إلى قوة الطلب على السفر، قائلاً: «أعددنا أنفسنا في دبي وفي شركة الطيران لهذا، جهزنا أسطولنا، ولا نزال نستقبل أطقماً وموظفين جدد، كما تم افتتاح جميع مباني مطار دبي في أكتوبر من العام الماضي».

 

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